【新冠肺炎】防疫措施不能過於「離地」

第三波疫情持續，政府收緊措施，於周三（29日）起全面禁止堂食、室外地方強制戴口罩、限聚令收緊至兩人等。為了防範疫情，政府「加辣」措施無可厚非，但出台這些措施時，也要考慮周全，有足夠的配套支援，讓措施可行和有效。

周一（28日）記者會上，記者針對即將出台的「加辣」措施提問政務司司長張建宗，在新措施下，無法在家工作的人員應當如何解決午膳問題。張建宗只說「大家容忍一陣」，沒有實質有用的信息。他提到「買飯盒返寫字樓食飯」，但當全公司都在公司內午膳，和堂食的區別又有多大呢？更何況，這還忽略了沒有辦公室的戶外工作群體。

張建宗的回應卻是，「郊野公園食可不可以？我們沒有限制，當然你不要環境污染、周圍丟飯盒等。個人衞生都重要」。首先，多個郊野公園其實已因新冠肺炎而暫時封閉，而且郊野公園遠離市區，並不可能在午膳時段來回。張建宗的建議根本不可行，令人懷疑其是否體貼民情所需。

在悶熱的天氣下，戶外工作者長期戴口罩，已是有苦自己知，現在連午膳地點都成問題。（歐嘉樂攝）

與專家和業界商討應變

必須指出，收緊堂食乃是合理且重要的，但政府也應該有配合措施，才能令其水到渠成，包括要求更多企業實行在家工作。當然，政府沒有辦法保證在家工作為大多數，但也可以與專家團隊和業界商討，擬定諸如餐廳容許一人進食、人流分時段就餐等多種方案，又或是在某些時段設定某些戶外區域可以進食，而不會因摘除口罩被告等。

除了堂食外，政府在許多其他防疫措施上亦有同樣的問題。比如清潔工友高危工作，政府只知道多派口罩。又比如擴大高危職業的檢測措施上，的士司機首批採樣時已提出採樣地點過少，反響冷淡的問題，政府卻毫無改進，以至問題在小巴司機採樣中再次重現。在大方向上，此次專家分析病毒基因推測第三波疫情主要來自豁免檢疫群體的輸入，但政府對於此次爆發的源頭，即跨境工作者，諸如中港貨運司機、機組人員船員等群體豁免檢疫的收緊程度仍然不夠。

香港需要的是了解民情，知悉民困，能夠及時提出可行性有效性高的防疫政策。如若政府站在高處想當然地制定防疫措施，只怕增加民困甚至錯失防疫良機。