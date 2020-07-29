港大校委會開除戴耀廷　乃按機制辦事

香港大學教務委員會（教委會）早前向校務委員會（校委會）提交意見，表示因「佔中」案而被法庭定罪的法律系副教授戴耀廷「行為不當」，但不構成充份解僱理由。惟校委會在周二（28日）會議上沒有接納上述意見，並以18比2大比數通過解僱戴耀廷。校委會會議是保密的，委員討論了什麼理據外界無從得知，但輿論對此已有不同解讀、甚至批評。無論如何，根據《香港大學條例》，校委會是港大「最高管治團體……可行使大學的所有權力」，而今次裁決只是按機制辦事。

戴耀廷在社交網站上質疑，有關決定「不是由香港大學，而是由大學以外的勢力透過它的代理人作出。」也有評論認為，校委會主席李國章執行了「政治任務」。在極度繃緊的政治氣氛下，類似質疑不無市場。然而按照機制，校委會不一定要聽從教委會；更為重要的是，18比2的票數反映解僱是校委會的主流意見，投支持票的相信還包括了並非由特首任命的「職員民選代表」。因此，外界不能簡單地以「校外政治勢力操作」去解釋。

「炒戴」多達18票

平情而論，戴耀廷的「公民抗命」理念獲得許多市民支持，西方社會也有和應。是否支持有關理念純屬政治判斷，而這不容易有客觀準則。但從較為客觀的法律層面來審視，法庭早在去年裁定其「公眾妨擾」罪名成立，反映戴耀廷本身行為不當，而這一點就連教委會也同意。

當然，校委會今次裁決未必是最終的、不可挽回的，因為大學的機制賦予他扭轉敗局的權利和機會。一方面，他已決定向兼任港大校監的特首林鄭月娥上訴；另一方面，對於其「佔中」案的定罪，李國章承諾一旦他上訴得直，校委會將重新檢視解僱決定。部份市民或許不信任無能的林鄭月娥和港大校委會，但應該相信作為法治堡壘的法庭。屆時無論上訴結果如何，社會都應該尊重，這才稱得上尊重機制。