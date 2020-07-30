【新冠肺炎】政府必須從堂食禁令中汲取教訓

新冠肺炎第三波疫情持續，政府周三（29日）起全面禁止堂食。政務司司長張建宗呼籲外賣到辦公室用膳，亦表示郊野公園無限制。禁令實施首日，午市時段上班族流落街邊捱飯盒，政府見狀「補鑊」，推出19區社區中心讓市民用膳，但政府總部食堂卻又開放堂食。禁令反成一場「只許政總食飯，不許百姓坐低」的公關災難。周四（30日）政府宣布周五（31日）起可在早午市時段恢復堂食。政府時禁時寛，官員的決策能力令人擔心。

政府宣在禁止晚市堂食，可理解為經濟與防疫的妥協。然而禁止晚市而放寬午市堂食，便說明了官員也知道午市的剛性需求，午市時段用餐，可謂大部分上班族所不能避免。司長張建宗周一公布全日禁止堂食，理應提供解決方法，回應市民用餐的需環。但他只在記者會上呼籲企業實行在家辦公，而呼籲力度始終有限，現時本港不少企業仍有照常運作。張建宗的「郊野公園論」，一眾在鬧市工作的建築工友更是無福消受。

禁令推行首日適逢雨天，工友在雨天簷下吃飯盒的照片令不少市民動容。如何補救讓打工仔吃餐安樂茶飯，本應是政府的當務之急。無奈政府補救措施，卻是宣布翌日政總飯堂將准許堂食，本來全港可以同步實行的每枱只坐一人、每枱相隔1.5米的防疫措施，到頭來只得部份飯堂可以。不論從公關手段抑或政策補漏而論，都只讓市民感慨高官離地，既無防疫實效，也盡失公關分數。

直到周三晚上，政府再宣布開放全港19間社區會堂或社區中心供市民用膳，但政府補救之際，其背後邏輯卻令市民困惑。若市民依足政府指示，市民買飯後既不能堂食，不能隨街「除罩」，原意為隔開市民的堂食禁令，又反而要市民在社區中心聚集。禁止堂食的確可以降低傳播風險，但政府推行同時卻無視打工仔仍須上班、不少行業無辦公室的現實。政府的「堂食鬧劇」影響全港，其實際執行甚至事後補救都欠缺熟慮，愈補愈錯。

禁堂食措施自7月29日起生效，政府翌日即宣布，7月31日起恢復早午市堂食。（羅君豪攝）

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朝令夕改 不如三思

堂食禁令推出兩日一改再改，政府周四（30日）表示恢復日間（即由上午五時至下午五時五十九分）堂食服務，限制任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，不得有多於二人同坐一桌，而每張餐桌距離須保持1.5米距離，並以隔板分隔。堂食禁令推出兩日結果還原基本步，變成收緊食肆內原有的防疫措施。

容許午市堂食，無疑是基層勞工的福音，值得社會支持。但一眾高官應對疫情，未知是否因為無先例可循，對於政策可能做成的影響，竟沒有深思熟慮才加以實行，變相為社會添煩添亂，無助抗疫。對抗新冠疫情，相信全球政府都是「防疫初哥」，高官只能努力「執生」不能硬抄去年文件。作為特首以至司長局長，面對疫情應該要有常人所具備的應變能力與常理邏輯。只許政總吃飯之類的差別待遇，甚或在郊野公園吃飯之類的說話，請香港政府三思而後行。