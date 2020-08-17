股票陷阱可輸身家　教育監管雙管齊下

新冠肺炎肆虐環球股市下挫，不少市民視此為掏金機會買入股票投資。然而投資涉及風險，股價可升可跌，近期本港出現多宗與股票相關的疑似詐騙事件，也令人擔心有不法之徒正利用市民「搵快錢」心態謀取暴利。投資者一方面要謹慎投資，另一方面警方及證監會也應就此作出調查，設法預防同類事件日後再次發生。

周四（13日）股票深藍科技單日急跌八成，有傳媒發現一個Whatsapp群組內，有人聲稱接獲「匯豐控股」董事會成員「邵偉信」先生通知，指其將會大手買入深藍科技股票，以此吸引群組成員買入該股，但結果至當日收市股價已由1.66元跌至0.3元，所謂的匯豐收購亦不見蹤影。上月31日，新股Ritamix亦有類似情況，股票單日從高位6.76元跌至1.1元，有苦主向傳媒透露自己從「Tinder」認識一名女子時，女子自稱從事銀行業務，並逐步向事主推介買入Ritamix，終致損手逾十萬離場。

投資涉及風險，股價可升可跌。（資料圖片）

推廣正確理財觀念

證監會一直會點名股權集中於極少數股東的上市公司作為風險警示。市場不少「伏股」都會有股權高度集中的特徵，意味股票莊家有能力在市場上控制股價，其中Ritamix在暴跌前的7月中時便已被證監會的公布點名，投資者的損失並非無可避免。然而股權高度集中的風險，卻未必為部分新手投資者所理解。

近月本港投資氣氛熾熱，專責提升香港市民理財知識和能力的「投資者及理財教育委員會」可以就股市騙案或選股知識多加宣傳，例如利用「錢家有道」平台向新手投資者推廣正確投資觀念，教導投資者自行評估不同投資工具的背後風險，並提醒市民切勿輕易相信「內幕消息」。誠如藝人黃子華曾在一場棟篤笑裏指出，「世上最厲頭的降頭——Number降」，以全副身家購買只知號碼的股票，實屬不智。

以全副身家購買只知號碼的股票，實屬不智。（《華爾街狼人》劇照）

嚴查疑似網絡騙案

同類事件已不止一次出現，「莊家」利用的社交媒體亦不限於傳統的Whatsapp、Wechat、Telegram、Facebook，不同的交友軟件、社交媒體都可能暗藏埋伏。證監會應對與事件相關的證卷行及股東進行調查，查明沽貨後的資金流向。有關當局亦應研究如何在市場機制上增加莊家操控價格的難度，或研究由證監當局向投資者作出更明顯警示。而涉嫌網上提供投資建議的社交群組或個人帳戶，警方亦應調查事件是否涉及詐騙等罪行，追查訊息發出源頭。