【新冠肺炎】政府須審視可能出現的幼稚園倒閉潮

教協於本月7日至13日向全港幼稚園校長進行調查，共收到415位校長回覆，約八成指有教師凍薪或放無薪假，甚至被裁。逾兩成學校表示財政儲備只夠維持營運3個月，163所受訪學校聲稱如政府不推出新一輪支援，將有倒閉危機。

幼稚園運營困難，主因在於退學潮。幼稚園既非強制教育階段，而遙距上課亦不太適合幼兒教育，令不少家長無意保留幼稚園學位。

但幼稚園既可為幼兒提供教育，亦能分擔父母照顧孩童的壓力，且涉及過萬從業者的生計。若大量幼稚園在疫情下倒閉，那麽疫情過後，從業人才的流失及學位的緊缺，將帶來幼兒教育托管的供應危機。

藉資助應對退學潮

故此，政府應應對退學潮，以維持幼兒園運營。早在3月停課開始不久後，數據就顯示出資助幼稚園退學人數未有因停課而出現退學潮。因此教育局可增加已報讀全日制課程學童的資助金額，減輕家長負擔幼兒學習的經濟壓力。對於家長來説，這筆資助也將專款專用於幼兒接受正規機構的教育。

如若說早前3月屯門宏廣國際幼稚園因學前N班退學人數過多而結業，仍可視爲生意上的自負盈虧問題，那麽此次不少幼兒園K班也現退學潮則不可忽視。當局應主動了解各間幼稚園的財政狀況，及早重視。

長遠而言，當局應重新審視幼兒教育政策，包括考慮納其入免費義務教育之中，以公帑提供幼兒教育。當幼稚園由商業服務回到公共服務，可望不受一時之盈虧影響，穩定地為學童及家長提供教育。