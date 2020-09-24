民權示威再升溫　警政改革路茫茫

美國「黑人的命也是命」示威浪潮無日無之，近日肯塔基州法院正式起訴涉嫌槍殺非裔女子泰勒（Breonna Taylor）的警員三項一級蓄意危害他人安全罪（wanton endangerment），但實際上相關罪名僅指流彈誤中鄰居樓房，槍殺泰勒此舉本身共並未為該警員造成法律後果，結果自然引起了全國新一波示威，而在事發當地的路易斯維爾市據報又有警員於示威現場中槍、生死未卜，令全國的種族矛盾再度升溫。

本年3月，也就是比觸發全國騷亂的明尼蘇達州明尼阿波利斯市非裔男子佛洛伊德（George Floyd）涉嫌因警暴致死更早的兩個月前，26歲的非裔緊急醫療技術員泰勒與男友沃克（Kenneth Walker）正在家中，有警員以調查其鄰居涉嫌販毒案件為由強行闖入，沃克自衛還擊打中一名警員大腿，警方隨後竟向屋內毫無目標連轟20槍，最後泰勒身中五槍斃命。

黑人女子泰勒（Breonna Taylor）在一宗涉及警員的槍擊案中身亡。圖為泰勒家人於2020年公開的泰勒近照。（AP）

泰勒死後，路易斯維爾警方對三名警員展開調查，並向肯塔基州檢察總長匯報，州長費舍爾（Greg Fischer）要求聯邦司法部及聯邦調查局進行獨立調查。到5月26日佛洛伊德之死觸發全國震怒，肯塔基州及路易斯維爾市為此承受更大壓力，其後備受批評的路易斯維爾警務處長宣佈辭職，涉事警員漢基森（Brett Hankison）亦遭辭退。

接連多宗黑人被警察槍殺的事件，令「黑人的命也是命」示威浪潮演變成全國騷亂。縱然國會推動《警務改革法案》處理警方失當、濫權濫暴、種族偏見等問題，又廢除導致泰勒悲劇的「不敲門搜查令」（no-knock warrant），路易斯維爾市議會亦推動以泰勒命名的法案，要求警員執法時隨身戴上攝錄器，但法院陪審團不控告漢基森謀殺泰勒，又涉嫌放生另外兩名涉事的警員，皆令公眾大失所望。

以上事件說明縱然各級立法、司法、行政機關努力改善問題，美國的多重監察及司法制度依然可能出現漏洞，未能及時伸張公義。只要警權過大及種族不平等的問題仍然存在，黑人就有可能繼續在警暴下喪命，街頭平靜及國家和諧亦難以回復，警民對立更是難以解決，正、反兩派示威者與警察在街頭互相駁火的亂象恐怕也會愈來愈多。

美國多地反對種族歧視、警察暴力執法等抗議活動仍在持續。Protesters march past the gates of Churchill Downs racetrack before the 146th running of the Kentucky Derby, Saturday, Sept. 5, 2020, in Louisville, Ky. (AP Photo/Charlie Riedel)

原本在此種族矛盾、警民對立高漲之際，總統特朗普卻利用各地騷亂大打「止暴制亂」的旗號，反令局勢不斷升溫。不久前他派往波特蘭的聯邦執法人員，居然在未佩戴委任證或表明身份的情況下擄走示威者，如此行徑使得舉國震驚，繼而引發了另一場大型示威。日前聯邦司法部又以紐約、波特蘭、西雅圖三市已成為「無政府主義區」為由，削減對當地的撥款，明顯是玩政治把戲、製造分化。

特朗普未為美國非裔數十年以來面對種種不公及警暴威脅表示任何同情，亦不見有提出任何關於警政改革的具體措施，反而一面倒撐警並大打「止暴制亂」牌，大肆渲染示威暴力，明顯欲訴諸白人中產及中間選民尋求穩定之心，為自己連任爭取籌碼。然而一天為政者未有切實處理警權及種族問題的沉積社會數十年深層次矛盾，欲謀求真真正正的「止暴制亂」，國家長治久安恐怕只會是癡人說夢。