本地旅遊業需要一番新氣象

為拯救消費及旅遊行業的寒冬，旅遊發展局周四（25日）宣佈，重啟因疫情延遲推出的「賞你遊香港」計劃，同時刺激本地消費和旅遊。更重要的，此舉或是促進本地旅遊業轉型的開端，可能激發疫情下旅遊業的新氣象。

疫情之下，旅遊業因各國出入境限制備受影響。消費及旅遊相關行業的失業率在5月至7月升至10.8%，更有旅行社東主代表反映，若無進一步措施，預計「保就業」計劃完結後，至少三成旅行社要縮小規模甚至結業。有見及此，香港政府亦嘗試救市。比如推出「旅行代理商及從業員支援計劃」，為業界工作人員提供為期半年、每月5,000元的津貼及向旅行代理商發放一筆過20,000元至200,000元不等的津貼等，可惜成效不彰。

隨着限聚令放寬，旅發局重推「賞你遊香港」計劃，計劃讓市民可於零售或餐飲消費指定金額後換取一個本地遊名額，當中包括一餐膳食、交通及遊覽景點，行程約4小時，名額有1萬個。旅發局總幹事程鼎一表示，消費金額仍在研究中，但市民可自選消費商戶，暫時有50間旅行社參與，提供到訪大澳蝦膏市場、參觀私營博物館等約50個行程。相關計劃同時有助促進本地消費和本地深度旅遊的發展，可謂一舉兩得。

相對於此前授之以「魚」的現金援助，「賞你遊香港」計劃無疑是授之以「漁」，幫助消費及旅遊業開拓新機會。表面看來，50間旅行社瓜分1萬個名額，每間旅行社平均只能得到200個名額，但該計劃最重要的意義在於打開本地深度遊的市場、新的客戶群體和旅遊模式、以及改善本地旅遊業氣氛，並且讓外地旅客看到香港成功控制疫情的情況，以重建他們將來再度訪港的信心。這些都比直接派錢更能激發本地旅遊業的新氣象。

當然，政府和業界在促進旅遊業的轉型上，仍有不少值得考量和進步的空間，比如跟團遊覽或讓市民擔心增加染病風險，政府和業界應針對這種可能性做出安排和規劃上的調整，參考不少外國從業者開始發展的綫上旅游模式（如東京淺草地區推出透過Zoom享受網上乘車遊覽體驗）。另外有香港旅行社見疫情持久，便於今年4月先行推出收費網上旅遊講座，並且成功招徠不少顧客，這種形式亦有發展空間。政府和業界可進一步考慮如何將綫上遊、旅遊講座與本地深度遊這些業界新產品結合，讓香港的旅遊轉型更為順利。

單靠派錢難免坐吃山空，此次當局能夠開拓新思路幫助旅遊業轉型，剛開始嘗試的規模也許不大，但思路卻值得肯定。未來政府宜與業界多作商討，繼續參考其他地區疫下旅遊轉型案例，好讓本地旅遊行業煥發新的景氣。