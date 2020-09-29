亞美尼亞阿塞拜疆全面開火　國際局勢趨緊張

位處俄羅斯南境，毗鄰土耳其，東西分別接連裏海及黑海，山巒起伏的高加索地區又再掀起戰禍。亞美尼亞與阿塞拜疆兩國近日為了有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno Karabakh）而各自動員軍隊大規模越境，全國實行戒嚴並宣佈部份地區為戰爭狀態。亞阿衝突造成至少95人喪生，當中不乏平民，成為兩國自2016年大規模衝突以來的最大傷亡，令外界憂慮有全面開戰之虞。

亞美尼亞與阿塞拜疆兩國的宿怨，要數到逾百年前脫離俄國獨立之初說起。亞美尼亞自古便以高加索山脈為家，更為史上第一個基督教國家，一直為耶教文化的重鎮。11世紀起突厥人西來並於高加索聚居並於當地人融合，亦形成信奉伊斯蘭教的阿塞拜疆人。各族各宗教人民依山共處，直至18至19世紀沙俄向南擴張，逐漸從土耳其及波斯手上吞併大部份高加索地區。

一戰期間沙俄拉開高加索戰線，欲驅逐土耳其人出亞美尼亞西部，而土耳其則深感亞美尼亞人裏通外敵，更對亞族展開種族清洗，從此結下土亞兩國的血海深仇。跟德國扶植烏克蘭獨立相似，俄國革命推翻沙皇後，英國亦曾協助亞族人獨立，然而區內的共黨份子憑藉莫斯科的紅軍，迅速平息亞美尼亞及阿塞拜疆的獨立運動，亞阿兩族從此被納入蘇聯版圖之內。

俄羅斯、土耳其積極介入

史太林本身為高加索出身的格魯吉亞人，對國內少數民族甚為敏感，更以強制遷移、禁講方言等強硬手段抑制各地的民族意識。納卡地區本以亞美尼亞人為多數，蘇聯卻將之交予阿塞拜疆管轄，更種下納卡主權糾紛的禍根。1980年代蘇聯對邊疆地區影響力大減，更令高加索民族之間的糾紛重燃。亞美尼亞人不滿納卡地區被阿塞拜疆統治，更因而爆發武裝衝突。

1991年蘇聯解體，並分出亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞三個高加索國家，但領土糾紛及主權從屬問題令當地戰禍不斷，如穆斯林的車臣尋求脫離俄國獨立、南奧塞梯又受俄國資助反抗格魯吉亞獨立等戰爭，而亞美尼亞與阿塞拜疆亦因納卡主權而開戰，最終由俄國調停下停火，亞美尼亞卻已佔盡上風，控制納卡並於當地扶植阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）成立。

自此亞阿兩國於邊境時有發生小型衝突，近期最大型便於2016年發生的四天戰爭，造成約350人喪生。而全球新冠疫情更令兩國經濟大受打撃，早前俄國及沙地的石油戰更令油價大減，也令依賴出口石油維生的阿塞拜疆更令當地匯價急跌。如是者兩國政客不斷訴諸民族主義，數月前便曾爆發一輪軍事衝突，更罕見出現兩軍於納卡地區以外的邊境駁火的事件，居勢急速升溫。

身為高加索地區一哥的俄羅斯，傳統上一直支持亞美尼亞，普京卻於近年跟阿塞拜疆建立了良好關係，為維持地區局勢穩定亦採取中立立場，從中調停呼籲雙方停火。不過亞美尼亞世仇兼為阿塞拜疆天然盟友的土耳其則嚴辭譴責亞國蓄意挑釁製造事端，並稱會全力支持阿塞拜疆。更有外媒報道安卡拉暗中運入敘利亞軍人入境協助阿塞拜疆軍，惹來國際關注。

擦槍走火只會更危險

要知道埃爾多安近年在地區內動作頻頻，先後插手敘利亞及利比亞的戰事，意圖一振昔日鄂圖曼帝國的輝煌，重新成為中東世界的新蘇丹。對埃爾多安而言，支持同宗同族的阿塞拜疆兄弟，更是其應有之義。不過埃爾多安支援敘利亞反對派力抗普京支持的阿薩德政權，又派敘利亞僱傭兵入利比亞參戰，皆觸動克宮神經，為俄土若即若離的關係蒙上陰影。

除埃爾多安個人的奧斯曼主義作祟外，土耳其亦極依賴阿塞拜疆的石油供應，因而不得不施以援手。為擺脫土耳其能源短缺，土耳其近期亦跟希臘等國為地中海東部的開發天然氣資源而交惡，甚至挑動法國出兵，派出軍艦往地中海為希臘撐腰，令土歐關係更為惡化。然而西方連獨裁小國白羅斯的盧卡申科都折服不了，要介入更偏遠的亞阿兩國糾紛，難免鞭長莫及。

全球大症令各國經濟疲弊，民生淍零，各國政客為自保不得不鼓動民族主義，對外製造緊張氣氛引導民怨，東有台海、南海、中印邊境，西亦有地中海東岸及納卡地區的緊張局勢。而美國全球影響力衰減，土俄等地方豪強亦摩拳擦掌急欲一展實力，亦加劇地區不穩。有指庫爾德武裝份子潛入亞美尼亞訓練亞軍，加上當地敘利亞軍的縱影，皆令人憂慮敘利亞內戰有外溢迹象。

不論如何，亞美尼亞及阿塞拜疆的兩大保家俄羅斯及土耳其雖然分歧極多，但雙方潛在共同利益依然甚大，始終趨向合作多於鬥爭，亞阿即便是全面開戰，似乎亦未必會去到不可收拾的局面。然而在此風雨飄搖的疫症時間，國際多邊主義體制亦面臨瓦解，若各國為政者只鼓吹民族榮耀及祟尚武力，未來的國際局勢只會更緊張、擦槍走火只會更危險，軍事衝突只會更頻繁。