【新冠肺炎】第四波或再來　官、民、商要同努力

近日本港新冠肺炎疫情病例似有反彈之勢，酒吧、酒店、學校陸續出現感染個案，尤其尖沙咀私人酒吧China Secret感染群組確診個案不斷增加，至今累計10人中招，此外帝苑酒店亦有至少兩名員工確診。港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時認為本港已步入疫情第四波，疫情發展令人擔憂。

10月7日，衞生署人員深夜將葵涌院舍國寶之家的院友撤離到檢疫中心。(梁鵬威攝)

措施漸變鬆懈

自本港第三波疫情放緩，加上過去一連四日中秋長假，港人對於抗疫一事確實變得逐漸鬆懈下來，許多人趕在假期時外出消費或與親友會面，酒吧、酒店生意一時增加不少，但這亦同時意味着病毒的傳播風險大幅增加。誠如袁教授指出，自本港第三波疫情以來本港個案其實從未「清零」，隱性傳播鏈依然在社區潛伏。對比疫情初期須「清零十四日」的科學標準，第三波疫情後的防疫措施實在是太早防寛，可謂出於實際社會運作考慮多於防疫本身。

但事實是過去短短幾天，就有酒吧再次出現確診個案，並且又有酒店爆出難以阻止多人共用同一房間「Staycation」，潛在防疫缺口引來社會關注。在第四波疫情演變成更大規模爆發之前，政府應考慮檢討現時對有關場所的防疫措施，例如限制客人數目、對「屈蛇」住客罰款，以至關閉有關場所等。

陳肇始說，預料第四波疫情會在冬季出現，情況或較第三波嚴峻。（高仲明攝）

有賴市民自律

確診個案牽涉多個行業，疫情由三月爆發至今已逾半年，酒店、酒吧業界多次反映生意慘淡，但到業界生意興旺時，社會卻又難免因社交活動增加而受到疫情威脅。在以防疫為先的前提下，確難要求一邊讓市民保持社交距離、另一邊又讓酒吧等場所如常開放。若疫情再無法「斷尾」，相信業界亦難單靠政府資助生存下去。

因此防範疫情的最根本辦法，始終是依靠市民自律，在疫情期間減少社交活動。例如避免在疫情期間相約多人飯局，或減少外出聚會等。若有員工因出現病癥選擇在家工作，公司亦應予以體諒。畢竟疫情未來如何發展無人可以預測，為讓香港早日擺脫陰霾，政府、市民及商界很應該共同努力克服當下困境。