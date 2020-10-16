為阻拜登醜聞流傳　Twitter Facebook竟化身網絡警察？

《紐約郵報》周三（14日）揭露美國民主黨總統候選人拜登之子亨特（Hunter Biden）憑父蔭取得烏克蘭能源公司布利斯瑪（Burisma）董事厚祿，並且曾與華信能源創辦人葉簡明合組投資公司，豈料一直自封打擊假新聞的社交媒體Facebook及Twitter卻限制有關新聞發佈，引發群眾質疑這些科技巨企真正用意。

父子涉勾結外國謀利

對於大多港人來說，亨特與中方聯繫其實早就不是什麼新聞。2017年前民政事務局局長、時任華信能源高層何志平涉嫌賄賂非洲官員在紐約被捕，後來拜登之弟詹姆斯（James Biden）便透露他收到了何志平來電表示想找亨特。同時，亨特與華信能源負責人葉簡明合組的投資基金曾獲中國銀行10億美元借貸，葉更向亨特送上一顆2.8卡鑽石以示答謝。考慮到葉簡明與中共軍方高層的關係，以及華信能源聘用解放軍軍官等往績，亨特之舉不無勾結外國謀利嫌疑。

除了中國以外，亨特與俄羅斯及烏克蘭等其他國家亦有聯繫。早前有報道便指出他接受莫斯科市長妻子匯款，而毫無能源生意經驗的他在烏克蘭2014年爆發革命後又以高達五萬美元月薪獲聘成為當地能源公司布利斯瑪董事。

更加重要的是，作為拜登兒子的亨特之所以能在海外商場無往而不利，與其父副總統身份不無關係，像2013年拜登以副總統身份訪華，便曾抽空與亨特的生意拍檔會面後，十日後亨特的在華企業便迅即成立。後來布利斯瑪公司捲入貪腐疑雲，拜登更以副總統身份向烏克蘭政府施壓，要求解除當地最高檢察官的職務，最終成功令案件不了了之。

亨特·拜登（Hunter Biden，左）曾被媒體曝光，因毒品藥檢呈陽性，被海軍預備役除名，亨特負面新聞不只一樁，是特朗普競選團隊鎖定的靶心。（Reuters）

自由派媒體偏袒一方

《紐約郵報》日前公佈電郵內容，似乎足以佐證對亨特的一些指控。不過，有自由派傳媒人卻指出透過亨特留在維修店的手提電腦取得郵件並不道德，又暗示其內容可能經過特朗普私人律師朱利亞尼改動。試問美國媒體自從水門事件以來，它們為維護公眾知情權報道真相又何曾考慮過要完全合乎私隱或法律？

回想上屆美國選舉，希拉里同樣因被揭發以私人電郵處理公務而身陷「電郵門」醜聞，此「十月驚奇」最終成為令其大熱倒灶的原因之一；至於早前政府內部中人揭露特朗普向澤連斯基施壓，以及《紐約時報》披露特朗普的稅務狀況，這些資訊實際皆是由不正當途徑取得，卻不見得有多少自由派記者借此為由替特朗普辯護。

上屆大選特朗普身陷「通俄門」疑雲之中，《紐約時報》等自由派大報至今依然對之窮追不捨，但對比對拿不出深入調查報道的它們，官方最終公開的米勒報告及國會調查皆證明不了特朗普有罪。相反亨特憑恃父親權勢得到外國企業高薪厚祿且與中、俄兩方人員過從甚密，自由派媒體卻不肯正視此事輕輕帶過，例如美國廣播公司論壇主持人在《紐約郵報》報道發佈翌日向拜登提問便完全不提亨特之事，這就難怪特朗普批評傳媒充斥「自由派偏見」之說會深獲保守派選民認同。

Twitter CEO多西（Jack Dorsey）。（資料圖片）

科技巨企借勢行審查

另一方面，上屆大選遭俄羅斯網軍滲透社交媒體，以大量假新聞影響美國選民投票取向，這些科技巨企因而受到各方責難，並且聲明本屆大選將會努止阻止事件重現。諷刺的是，當今次《紐約郵報》報道於社交媒體廣傳以後，Twitter竟以「禁止直接散播透過黑客取得包含私人訊息的內容」為由限制轉貼相關連結，甚至一度將分享該報道的白宮新聞秘書麥肯內尼賬戶封鎖，至於Facebook亦以報道真確性存在疑問為由限制該報道流傳，這些措施引起網民強烈反彈。

雖然Twitter負責人多西（Jack Dorsey）已就事件致歉，然而兩大巨企之舉根本已與實行新聞審查無異。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）質疑它們刻意封殺針對民主黨人言論，並傳召其負責人前往國會解釋事件。

今時今日，身處網絡年代的民眾接受資訊、新聞主要渠道正是自Twitter、Facebook等社交媒體平台，可是它們卻選擇借機收集大量用戶個人信息，甚至利用演算法投其所好來供給片面資訊，從中獲得了難以估量的無上權力，這使它們想要進行政治操作、影響民眾立場的話變得易如反掌。

幾間私人科技巨企掌控人民生活不同層面、接受資訊內容以至意識形態，此等惡夢竟在過去48小時內號稱自由的美國中成真。它們面對不受歡迎的聲音，竟可搖身一變成為網絡警察，隨意轉貼設限、刪除留言、封鎖賬戶，可悲的是逢「侵」必反的自由派居然為此網絡獨裁吶喊助威，殊不知這樣實際就是威脅「侵」粉以至每個人的言論空間。今次國會及時回應成功令Twitter「跪低」，更見企業需要受到規管，政府在此方面應該「有為」起來，畢竟若大多權力、財富集中於某幾個機構或私人企業手中，對社會禍福的影響實在不容小覷。