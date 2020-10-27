塔門牛誤吞塑膠　部門不能鬥「射波」

過去周末一連三日假期，疫情之下效野公園營地停開，但仍無阻市民郊遊興致。香港著名露營熱點塔門成為港人新的郊遊聖地，但遊客增加同時意味郊野環境負擔加重；有露營者擅自餵飼牛隻，也有不少人在該處亂拋垃圾。遊客不僅破壞環境，更有牛隻誤吞食物的包裝與膠袋，而疫情之下市民在塔門聚集，亦讓人質疑防疫措施的實效。

不同的食物包裝、膠袋可能被牛隻誤吞。（梁鵬威攝）

部門互相推搪 塔門責任誰屬

漁護署因應疫情，自7月15日起已宣布關閉轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點，表示關閉期間不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。然而由於市民在塔門的露營地點屬未批租或未撥用的政府土地，地政總署責任僅包括為天然植物提供非經常性護養，不會限制市民前往該地露營。結果，塔門既不受漁護署的關閉措施影響，地政總署又不干涉市民前往當地露營，導致塔門成為政府部門之間灰色地帶，管理權責模糊。

況且政府如常開放塔門，政策前後矛盾，很有可能削弱政策抗疫成效。郊野公園轄下營地關閉之後，反而導致更多想外出露營的市民集中前往塔門。若從防疫角度出發，用地開放與否不應取決於用地由哪個政府部門跟進，而應由政府統一決定疫情期間官地能否開放作露營用途，避免露營人流集中誤釀播疫風險。

塔門不止在防疫上政策真空，環境保養責任誰屬亦無明確界定。漁護署表示塔門不屬郊野公園範圍，故不屬其監管；食環署表示只負責收集島上垃圾；地政總署雖有責任護養植被，但設立休草期等事又不屬其職權範疇。結果遊客破壞塔門自然環境之後，沒有政府部門願意擔起責任主持復原。

塔門用地管理責任模糊，政府目前首先需要解決塔門灰色地帶問題，協調各個部門工作，劃一處理防疫、草地及牛隻健康等諸多問題。（資料圖片）

牛隻誤吞塑膠 跨部門待合作？

塔門用地管理責任模糊，政府目前首先需要解決塔門灰色地帶問題，協調各個部門工作，劃一處理防疫、草地及牛隻健康等諸多問題，例如政府未來若認為露營有播疫風險，塔門便應跟從漁農署標準關閉。

至於對流浪牛實行管理本身是漁農署的工作之一，但政府用地的天然植物護養又屬地政總署責任。隨著遊客活動使得塔門植被面積縮少，影響牛隻的草食及健康，兩個部門必須更共同合作，把握時間盡快修復塔門草地，並且派獸醫為牛隻檢查身體，事後如判斷牛隻不宜繼續在塔門生活，漁農署亦應研究將牛隻遷移，還流浪牛一個宜居環境。