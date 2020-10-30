公園維修「怠政」逾半年　施政報告如何兌現？

近年公共屋邨內的遊樂設施失修情況普遍，有設施損壞多時但維修進度緩慢，而不少設施過時、款式千篇一律亦令許多居民感不滿。申訴專員公署5月起展開主動調查，周四（10月29日）公布主動調查報告，發現房屋署對公共屋邨遊樂及健體設施保養及維修的跟進過程可以超過半年之久，批評情況很不理想。

有屋邨遊樂場設施損壞逾半年，仍未能完成維修。（圖非涉事設施）（資料圖片／黃舒慧攝）

保養不善談何改進

特首林鄭月娥在去年《施政報告》提出「由於香港居住環境狹窄，地區的公共空間應為兒童提供一個有趣味的遊玩地方……我們計劃在未來五年改造全港超過170個康樂及文化事務署（康文署）轄下的公共遊樂空間」，目標不只是改造原有的康樂設施，亦期望改造後設施可以更有創意及趣味，滿足居民需要。今次申訴專員公署的調查對象雖為房屋署轄下設施，而非康文署及房協轄下場地。但誠如申訴專員公署指出，公共屋邨遊樂場的發展仍不應因空間限制而原地踏步。

不過，特首既將改善遊樂場設施作為政策方向寫入《施政報告》，政府各部門亦應貫徹始終，真正設法做到「為兒童提供一個有趣味的遊玩地方」才對。雖然房委會轄下遊樂場一般規模較小且主要服務當區公屋屋邨居民，但截至2020年6月房委會轄下公共屋邨合共已有逾5,000個遊樂及健體設施，故其「怠政」問題仍然容易積少成多影響大量港人。若然當局連房委會轄下小型公園都不能夠妥善管理，相信市民也難對政府未來進一步改進設施抱有期望。

新一份《施政報告》預計11月底發表，但去年政府改進遊樂設施的承諾卻是由這份調查報告重新喚起市民記憶。（資料圖片）

遊樂場承諾須兌現

新一份《施政報告》預計11月底發表，但去年政府改進遊樂設施的承諾卻是由這份調查報告重新喚起市民記憶。一年過去，在政府展望未來五年改進遊樂設施的同時，報告發現房屋署竟在發現設施損壞30天後才要求承辦商安排檢查，而經過諮詢和商討後更可能超過半年仍無法完成維修。這個過程可見房署效率低下，對維修工程以至承辦商監管亦見不力，房署轄下設施設計老舊問題亟待署方正視。

署方固然應聽從報告建議，透過完備電腦紀錄、改善工程監督程序以及為個案跟進流程訂立合理時限等方式，糾正過去將工程拖延逾良久的官僚作風；至於對承辦商維修或工程質素的監督，局方也應引入中央覆檢機制，以其評分考慮是否沿用往績不佳的承辦商。除了有關建議之外，特首亦應同時考慮更新既有遊樂園設施列入未來施政方針，一併改進不同部門轄下遊樂場設施及管理質素，為市民提供更高質素的遊樂場所，這樣才能善用有限土地給予各區小孩足夠活動空間。