拒認落敗擬搞網台撼霍士　特朗普再戰2024？

美國總統大選經歷多日漫長點票終於又有進展。特朗普先於阿拉斯加州勝出拿下三張選舉人票，而北卡羅萊納州點票亦進入最後階段，特朗普很大可能再取北卡州15張選舉人票，不過合計起來他仍只能取得232票，距離取勝門檻仍欠38張。雖然由於喬治亞州州務卿宣佈因他與拜登兩人得票相差甚少而要重新點票，但預料不會對結果構成影響。就算假設喬州16票與威斯康星州選舉人票歸入特朗普，拜登取勝結果還是不會被推翻。另一方面，特朗普陣營在多州興訟質疑選舉不公，至今卻未有一宗勝訴，在此情勢下特朗普當選機會可謂越趨渺茫，但他仍然不肯認輸，究竟打着甚麼盤算？

就特朗普一向行事作風來看，「認輸」一詞根本不在其字典中。即使他到明年1月20日拜登宣誓就任時仍不肯承認落敗亦不意外。美國主流媒體對史上首次有總統候選人落敗後不肯認輸甚為關注，而日前特朗普解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper）更令媒體猜測特朗普密謀政變，但事實上他與埃斯珀互不咬弦已久，此次解職相信也是人事糾紛而已，可能性應多於自由派人士刻意描繪的驚天大陰謀。況且美國始終為法治而非人治國家，美國總統雖為三軍統帥，但美軍服從的是憲法而非總統一人，加上美國是政府高度透明且有新聞自由的國家，白宮縱要秘密策動軍事政變亦非易事。

2020年11月5日星期四在亞特蘭大舉行的佐治亞共和黨總部舉行的新聞發布會上，唐納德·特朗普總統的支持者歡呼雀躍。 （美聯社照片/約翰·巴茲莫爾）

至於特朗普不承認敗選，目的恐怕旨在撈取日後政治本錢。早有媒體指出特朗普有意在2024年捲土重來，「被偷走的選舉勝果」自然是他屆時最大的競選議題——在騎於人民頭上的華盛頓權貴精英及與其沆瀣一氣的主流媒體合謀之下，他今次選舉原有的勝果慘被盜走，因此他四年後要再次帶領千萬計愛國者向其復仇奪回政權，這種論述勢必鼓動其鐵粉捲起另一場民粹風潮。

為在此一時期保持人氣，他亦積極考慮另組自家媒體，與保守派輿論旗手霍士新聞分庭抗禮，畢竟雙方今次選舉期間已經公開反目，霍士新聞在大選中率先宣佈拜登勝出亞利桑那州令特朗普暴跳如雷，更有特粉到票站示威時指罵霍士記者。既然如此，特朗普順勢另起爐灶亦可以理解。

激進政治人物開網台建立非主流輿論陣地，香港人對此必不陌生。特朗普若將其網台當作一盤生意，以月費或課金形式向支持者收費，亦有機會財源滾滾。不過，霍士新聞與特朗普網台受眾始終不同，以有線電視頻道形式廣播的前者受眾較為廣泛，多數為富裕家庭及長者，更擁有數十年的口碑及慣性觀眾；後者則可能吸引較多鐵粉及年輕人，未必能對霍士構成威脅。距離2024年尚有四年之久，其間美國政壇及政治氣候有何變化、特朗普人氣能否持續亦難以預料，再加上四年後特朗普亦達78歲高齡，屆時能否勝任馬拉松式競選甚至繁重總統職務亦有疑問。

當然，對於特朗普有意再戰的消息，心裏最不好受的怕是一眾為下屆總統選舉提名摩拳擦掌的共和黨人。少壯派如柯頓（Tom Cotton）、魯比奧（Marco Rubio）者近年已越趨民粹左傾，嘗試複製特朗普贏得白人勞工階級的勝利方程式，魯比奧近日更提出要將共和黨改組為跨種族工人階級政黨，儼如已着手制訂2024年參選政綱。前聯合國大使黑利（Nikki Haley）為爭取特朗普粉絲的支持，早前更在黨代表大會現身為他站台造勢，背後目標應是希望對方禮尚往來。然而與此同時，調查卻顯示過半紅色陣營選民是因為忠於特朗普才投共和黨，而他本人亦創下黨史上最高得票。由此可見，不論特朗普最終參選與否，共和黨今後勢難擺脫其影響力。