疫情轉折點再至 軟硬兼施方能齊心抗疫

近日香港不同地區出現新型冠狀病毒源頭不明感染個案，疫情似有爆發第四波的跡象。根據衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，自10月中起確診個案都驗出跟尼泊爾輸入個案相似的病毒株，與7月爆發的第三波疫情病毒不同，而新的病毒株近兩日有社區擴散趨勢。另外，周三（11日）確診個案破雙位數且有三宗源頭不明，到周四（12日）更達23宗個案、六宗源頭不明，顯示社區隱形傳播鏈或正擴散，其中最引人關注的莫過於多宗司機確診個案，因其工作性質會讓他們較多接觸市民，讓人更為憂心疫情擴散情況。

衛生防護中心在周三接獲五宗由運輸署轉介的司機確診和不確定個案，其中四名為的士司機，他們彼此間在交車、居住及進餐等方面均無交集；另一名為康復巴士司機，主要接載保良局蕭漢森小學及保良局張心瑜幼稚園學生，巴士亦主要往返啟田至聯合醫院、柴灣興華邨至小西灣綜合大樓、及東區醫院的路線。這幾位司機或由多個傳播鏈感染，而其工作面向社會大眾，令人擔心病毒加速擴散。

黃志光說，由於的士的空間較細，司機及乘客距離近，因此先為18000部的士安裝及推行，巿民乘搭的士，亦可掃或輸入車牌號碼就可以紀錄。（資料圖片）

衛生署已於周四起為的士司機提供為期七天的新一輪檢側服務，他們可持司機證到四個臨時檢測套裝派發和收集中心索取檢測套裝。的士司機出於工作需要必須接觸公眾，加上第三波疫情部分早期個案正正是來自的士群組，故此政府特別將的士司機納入首批免費檢測的四個高危行業之一。只是此前兩度為的士從業員提供特定群組檢測活動時，業界反應並不理想，只有三、四成的司機響應。造成這一結果，主要原因在於政府推行相關舉措時，一直未能解決的士司機憂慮。早在首次免費檢測活動，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠已反映，有司機因擔心確診後需要停工而迴避進行檢測。

港府早前兩度為的士從業員提供特定群組檢測活動，業界反應一般，只有三、四成的司機響應。（資料圖片）

平情而論，的士司機同樣是疫下受害者，他們不僅因疫情影響而收入大減，更面臨着比他人更高的感染風險，但政府遲遲未能拿出具針對性的保障方案。今次也只是讓收到陰性結果者可憑短信領取抗疫檢測名牌，展示在車廂當眼位置供乘客查閲，然而這一做法只會增加司機壓力而已，無助於解決他們的憂慮。政府不應忽略前線工作者對檢測確診後的經濟顧慮，並且應該建立周全的支援和保障措施，以減少他們出於上述原因放棄檢測的機會，這樣才算是真正同時保障司機和乘客。

當然，政府在防疫方面仍有需要採取強制性措施。香港的士小巴商總會近日嘗試在的士安裝隔板減少乘客與司機接觸，然而此舉需要運輸署的同意與配合，更有部分司機認為影響乘客體驗或作用不大而未感興趣。對此政府更應主動作出協調，積極推動相關措施落實。比如考慮強制安裝以及給予補貼。

無論如何，香港疫情又來到新的轉折點，是能及時控制還是造成第四波爆發，有賴於政府在各行各界及時、準確地採取軟硬兼施的防疫舉措。想要這些措施能夠良好實行，政府除了是呼籲或強推，也必須明白業界的困難、疑慮，盡力幫助業界撐過此一難關，如此方稱得上社會上下同心抗疫、共渡時艱。