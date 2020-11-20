【垃圾徵費】建制派議員請停止拉布

立法會任期原定今年結束，而在今年6月底的立法會會期完結之前，花費近15年討論的垃圾徵費計劃本已在委員會會議上宣布「胎死腹中」。隨政府延任立法會一年，加上人大通過決定授權港府取消4名民主派議員資格，觸發十五名民主派議員辭職抗議，建制派立法會內以「41:2」佔據大多數。不過在垃圾徵費的審議上，卻不見得一個只有建制派的議會就能運作暢順。

飲食界議員張宇人認為議案若不從頭審議，「大家在中間開始，會摸不着頭腦」。（資料圖片）

建制派請停止拉布

環境局推出的「垃圾徵費」計劃已花近15年討論，本港垃圾堆填滿溢問題迫在眉睫，可是建制派議員仍採消極態度。民主派議員尚在擔任法案委員會正、副主席時，本來已決定按原有進度續審法案；惟泛民主派總辭之後，現時法案委員會正、副主席已由自由黨易志明及民建聯何俊賢包攬。建制派控制法案委員會，垃圾徵費討論卻即時大嘆慢板。

建制派多年批評民主派議員拉布，他們另一邊廂卻行拉布之實，本港垃圾何去何從實在令市民擔心。其中飲食界議員張宇人便認為議案若不從頭審議，「大家在中間開始，會摸不着頭腦」。不過根據立法會網頁資料，縱觀整個「垃圾徵費」法案委員會的變動，除了總辭離開的泛民主派之外，新加入的委員只有石禮謙、廖長江、陳沛然三位。假若委員會須為三位議員將整個議案推倒重來，相信市民才是真正的「摸不着頭腦」，不能理解議案是否需要為三位新加入議員而再將拖延15年的議案一再拖延。

立法會內務委員會周一（16日）討論4個曾於上年度中止工作的法案委員會路向，包括垃圾徵費、禁售電子煙、專營的士，及一手樓空置稅。（資料圖片／羅君豪攝）

拖延通過理據薄弱

建制派議員以諸多理由推搪「垃圾徵費」通過，但若建制派議員提出的種種程序公義、委員不同等理由可以成立，與「垃圾徵費」處於同樣審議階段的「吸煙條例」可謂相當尷尬。「吸煙條例」同為立法會延任後的續審議案，同時亦有新委員加入，但建制派議員在審議電子煙及加熱煙草案時卻顯得積極得多。

商界議員廖長江狠批食衞局副局長徐德義大言不慚，要求政府全禁；張宇人亦要求徐德義接納修正案，揚言要將「全面禁止電子煙」當作聖禮物送給香港市民。回顧立法會網站紀錄，「吸煙條例」的委員變動根本比「垃圾徵費」更大，前後共有八位新委員加入。建制派要求「垃圾徵費」議案重審的理論根本站不住腳。

本港垃圾棄置量按年增加，自垃圾徵費出現續審曙光後，本港多個環保團體聯名去信支持續審議案。政府早於2013年的《香港資源循環藍圖2013–2022》中已預期2022年前可減少40%的都市固體廢物人均棄置量。然而根據環保署數字，2018年每日人均棄置量已達1.53公斤，若要在未來兩年將人均棄置量減至2013年的六成水平（約0.8公斤），現時的人均棄置量便須削減逾半。要在垃圾棄置問題上採立竿見影之效，推出「垃圾徵費」鼓勵市民從採頭減廢、多作回收自然成為關鍵。建制派議員請不要成為你們曾經討厭的人，應即時停止拉布，推動「垃圾徵費」繼續審議。