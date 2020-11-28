新冠疫情打亂了人們原本的生活節奏與秩序，而在經濟民生倒退背後，或許鮮有人尚存餘暇關注性別平等問題。然而日前聯合國婦女署則在多個場合指出，疫情下令性別平權倒退回25年前的水平，問題的嚴重性實在不容忽視。

聯合國婦女署在周三（25日）刊文提到新冠疫情有礙性別平權，甚至對過去爭取的平權結果有所侵害。聯合國婦女署中國辦公室主任安思齊在18日亦提到「新冠肺炎疫情加劇了性別不平等，甚至讓我們在過去數十年來邁出的步伐出現停滯或倒退」。聯合國婦女事務副執行主任巴蒂亞（Anita Bhatia）甚至擔心，過去25年為女性爭取來的平等，或在一年內消失。

該署指出，由於傳統觀念中女性仍是照顧家人的主要責任承擔者，所以受疫情影響停課、停工讓不少女性需要承擔更多照顧家人的工作。另一個原因是，由於多數婦女職業收入都較丈夫低，所以當照顧家人的工作增加之後，被迫放棄工作回家的往往是女性。

疫情下，女性承擔更多家庭事務。（資料圖片）

疫情爆發之前，全球無償家務便有約四分之三為女性承擔，而在疫情後婦女們承擔該類工作時間至少增加一倍。家務工作的增多，僅在9月就讓美國有86萬女性離開職場，而男性則只有20萬。女性在疫情下承擔了更多家庭照顧責任，而不得不退出職場，這正是這場疫情對男女平權影響的一個重要體現，可見原本就並未達致兩性完全平權的社會正在疫情下逐步退回「男主外女主內」傳統結構。

此外，根據德國經濟學家Michèle Tertilt的研究，過往經濟衰退導致的失業潮中，通常男性受影響更大。這是因為較多男性從事的建築體力工作往往在經濟衰退中裁員更多。然而今次疫情下失業率反常地表現為女性更多，這更體現出原本社會職場女性天花板的存在，讓男性占據了更多主要職位，在疫情下讓女性成為被迫放棄工作的一方加深了平權困難。

疫情下，大部分女性的家庭工作增加。（Gettyimages／視覺中國）

雖然目前還沒有針對香港性別平權受疫情影響的直接調查，但透過不少其他有關婦女與家務安排的調查，仍能看出香港婦女在疫情下受家庭限制與壓力的增多，顯示香港並不能在此問題上置身事外。

香港基督教女青年會早在2019年7至10月曾進行家務性別分配比例的調查，發現逾8成家務項目上都由女性主責。這一方面說明香港本身就存在婦女需更多負擔家庭事務的問題，而這個問題似乎在疫情下加重了婦女的家庭角色並造成其困擾。該會在今年的網上小組訪談發現，不少受訪雙職婦女直言疫情令她們壓力更大，其中以「處理子女狀況」及「不停煮食」最令她們感辛勞。

香港文職及專業人員總會婦女事務委員會於今年8月對香港女性進行的問卷調查亦顯示，高達97%受訪女性表示在疫情期間壓力有不同程度的增加，當中近七成更認為自己壓力增幅頗大。而對於壓力增加的來源，相對於近五成的財政壓力，有近七成受訪者都認同照顧家人的壓力大增，主要原因在於與家人摩擦增加、在照顧長者和協助子女學習方面有困難。

內地女醫生護士們為方便穿防護服集體剪掉長髮。（梨視頻）

對此，無論是考慮到疫情下婦女的壓力與精神健康，還是考慮到長遠的性別平權問題，社會都應正視疫情下讓女性更多困守與傳統家庭角色的問題。短期來說政府可為婦女提供線上線下的情緒支援、安排網上親自活動等調節她們在疫情下陡增的壓力，並可考慮增加更多的切實支援服務，包括在物資分配上、網絡教學支援上等予以婦女更多支援。

不過，為了從根本地扭轉「女主內」的主流印象與現實，以及將婦女從工作與家庭的雙職中解放出來，香港未來還要制定對女性更友好的職場條例，比如完善家庭崗位歧視條例的相關定義與罰則，讓這一條例可以更清晰更可用地為承擔家庭照顧責任的職場人士充權。

疫情當下，社會被各種難題所困擾，女性的困境似乎顯得不那麼起眼。然而，在全球戰疫的過程中，不管是醫療前線的女性工作者，還是默默在家中守護好每一個家庭單位防疫工作的女性，都為防疫工作作出了貢獻。然而她們究竟面臨怎樣的困境和危機？我們正應回應以傾聽和改變。