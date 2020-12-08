【新冠肺炎】限聚措施再收緊　財政支援未見蹤影

第四波疫情愈見嚴峻，港府周二（8日）再度收緊限聚措施，不但晚市堂食禁令再度生效，連帶健身中心、美容院等處所亦須關閉。儘管政府決意將限聚措施「加辣」屬情理之內，但卻未見即時提出任何財政支援，協助業界渡過難關。這足見政府的危機準備和應變是何其滯後和遲鈍。

林鄭月娥宣布新一輪「加辣」抗疫措施。（高仲明攝）

第四波疫情持續在社區蔓延，隱形傳播鏈一直未能完全切斷，醫療系統負荷愈見嚴重。政府決定再次收緊限聚措施，其中包括下午六時後暫停晚市堂食，並全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等營業處所，藉以減少人流。儘管政府坦言成效未必立竿見影，但亦算是必要的應對措施。

收緊限聚措施無疑會使本港經濟雪上加霜，但今次政府卻未提出更多對策幫助受影響業界渡過難關。有記者問到政府會怎麼協助受重創行業，以及提供額外津貼的時間及金額時，林鄭月娥僅是一如既往反複強調當局已撥出的3,100億元抗疫資源，並重申政府的財政壓力，輕描淡寫地提及政府將有津貼防止大規模結業，可是當下並未見有任何即時措施出台。

樂觀天真不識危機

這種情況反映出主事官員依然迷失在上一輪疫情的困境，其制定政策時毫無前瞻性，更沒有預早制定危機管理的對策。早在第三波疫情完結時，已有專家預料下一輪疫情只是早晚出現的問題，而非會否出現，惟官員們卻抱有「too simple sometimes naive」的態度冷以待之。

舉例來說，勞福局局長羅致光在11月上旬在網誌天真地寫道，「由於香港疫情在9月開始紓緩，勞工巿場亦有穩定下來的跡象，不少經濟指標亦出現『谷底回升』」，並引用勞工處九月從私營機構接獲的職位空缺數目佐證其論述；財政司司長陳茂波日前接受訪問時，亦形容經濟情況似乎是谷底整固，故港府不會推出第三輪「保就業」計劃。結果第四波疫情一如所料在冬季來襲，政府才支吾以對，承認有需要改變立場。我們可以理解官員鑑於先前兩輪「保就業」計劃出現漏洞遭人濫用而想更改對策，但更關鍵的是他們完全欠缺宏觀視野及危機管理意識，無法汲取先前的經驗和教訓，只懂在疫情踏入高峰才開始研究財政支援方案。

除此之外，政府近月仍然繼續強調「審慎理財」原則，這點亦很值得商榷。若然此刻處於在太平盛世，政府因財赤和收入下降而需勒緊荷包尚算合理，但現實是本港今日處於非常時期，經濟前景不明，失業率亦未見頂，政府在危機時卻始終堅持保守理財。這不但忽略本港公共財政穩健程度遠勝不少歐美發達國家，甚至還有機會因小失大，讓經濟危機發酵成惡性循環。