【新冠肺炎】無法聯絡陽性個案　外判服務從何監管？

本港新冠肺炎疫情肆虐，政府推出的檢測服務不少由金域檢驗（香港）有限公司（下稱金域檢驗）承辦，其母公司是內地廣州金域醫學檢驗集團，該公司在一個月內接連出現6人「陽變陰」、4名司機懷疑出現「假陽性」等問題，到周一（6日）衛生署又指一名高危群組的市民在該公司承辦的油麻地臨時檢測中心採樣後呈陽性反應，但當局卻未能於政府電腦系統找到相關病人資料。

12月6日星期日，設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，有長長人龍等候病毒檢測。（歐嘉樂攝）

12月6日星期日，設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，有長長人龍等候病毒檢測。（歐嘉樂攝）

續用承辦商須標準清晰

涉事的金域檢驗可謂是意外頻生，但該公司事後仍然獲醫管局續約，未來將為全港４萬名的士司機作強制檢測，也有份承辦即將啟用的荃灣蕙荃體育館社區檢測中心，而在現有的9間社區檢測中心中，坑口社區會堂及梁顯利油麻地社區中心同樣由金檢驗域負責，但該公司服務質素是否適合獲批成為多間檢測中心的服務承辦商，無疑已經引來社會疑問。

政府過去對外判服務承辦商欠缺監管的情況屢見不鮮，例如過去海事處被揭未核實承辦商所提供數字、食署外判服務商的「過往服務表現」得到0分仍可中標等。這些民生事項的審標、監管程序欠理想，或許未必即時影響市民生活，但今次關乎檢疫的服務承辦商若然同樣服務欠佳，則可能在社區內「走漏」患者形成隱形傳播鏈。誠如中大呼吸系統科講座教授許樹昌批評，未獲通知的確診者可能正在社區播毒，「若患者持續不現身，可以製造很多隱形傳播鏈，感染很多人」，社會將難以承擔疫症在社區大規模爆發的後果。

葵盛西邨出現新冠肺炎爆發群組，居民加強防疫，並有人接受病毒檢測。（梁鵬威攝）

檢討審標準則 抽查檢測結果

政府過去續用承辦商的標準有欠清晰，承辦商服務期間表現亦欠理想，政府應從招標制度及服務期間的跟進監管雙管齊下。在招標、審標程序上，政府需要，以公司過去的服務業績作為參考，審視是否繼續讓該承辦商提供服務。對於合約期間服務質素不理想的公司，當局要先確保其服務水準回復到應有水平，才容許它們再投標承辦政府外判服務。像今次多番出錯的金域檢驗，政府未來便要認真考慮應不應該再向該公司批出更多外判合約。

又鑑於疫情對民生影響重大，衛生署更應密切跟進檢測中心承辦商在此期間的服務情況，例如署方可參考港大微生物學系講座教授袁國勇建議，向檢測中心不定時發放陰性或輕微陽性樣本，藉此測試檢測中心的化驗及應對能力。

今次檢測中心在化驗出陽性樣本後無法追溯其來源，既不能及時將患者隔離而增加社區傳播風險，亦白白浪費檢測所需的人力物力。當局必須加強監察檢測中心服務質素，勿讓外判承辦商的檢測中心反成防疫漏洞。