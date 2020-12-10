「投連險」騙案涉款近5億　投資產品監管惹疑慮

警方日前破獲一宗「投資連繫式保險」基金騙案，一共拘捕24人，當中包括執業律師及保險代理，案中有263人受騙，包括250名內地人，涉款近4.75億元。詐騙集團透過跨國保險公司「AXA安盛」旗下的投連險平台推銷「香港投資基金」。2018年中有關基金大跌9成並申請清盤，事主懷疑受騙後報警求助。

騙徒在推銷基金時，會同時提供文件誤導事主簽署確認自己為「專業投資者」，從而讓受害人可以使用平台投資。（楊嘉朗攝）

自簽專業投資 製造灰色地帶

警方指出，騙徒於香港控制一間保險經紀公司，並在開曼群島成立涉案的「香港投資基金」，集團早於2013年底開始行騙，於內地及及香港向逾200多名受害者推銷，聲稱「香港投資基金」為「跨國保險公司」旗下基金，說服對方購買「投資連繫式保險」的基金，實際將受害人的保費投資到詐騙集團的基金當中，款項最終落入主腦及成員的個人、公司銀行及證券戶口，並未用作投資。

案中投資平台主要對象為專業投資者，使用者本來被預期有相應投資知識，並有能力分析投資產品風險，因此用家可不受限制投資高風險產品。然而騙徒在推銷基金時，會同時提供文件誤導事主簽署確認自己為「專業投資者」，從而讓受害人可以使用平台投資。御峰創富主席陳茂峰接受傳媒訪問時指出，涉事基金在開曼群島註冊，不受證監會監管，加上它以保險產品包裝，實際是投資產品，以此規避保監局監管。這些投資產品的監管現時相對鬆散。

探員更檢獲電腦、手提電話及大量文件，以及約160萬元現金。（楊嘉朗攝）

提防詐騙陷阱 各方合作監管

投資產品處於監管的灰色地帶，加上受害人被誤導承認「專業投資者」身份，保監局及證監會如何監管有關產品，並在投資產品多元化以及保障非專業投資者之間取得平衡，相信亦是當局一大挑戰。局方可研究為保險產品的銷售陳述作規範，避免投資者在希望購買低風險保險時，錯誤購入高風險產品。

同時，局方亦可循投資平台入手，研究保險公司是否有責任確保平台上的投資產品不涉及犯罪行為。今次涉事投資產品掛名在大型保險公司平台銷售，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄認為保險界亦要有警覺性，而平台提供者若未監管、限制或跟進平台上的基金運作，亦可能會造成再發生同類事件的灰色地帶。保監局、證監會應聯同保險公司研究制訂監管辦法，避免騙徒再次利用大量保險公司的投資平台作詐騙用途。

最後，今次事件始終涉及詐騙成分，騙徒可謂「有心人裝無心人」，因此市民本身必須注意投資所涉及的相關風險，以及留意投資產品聲稱回報是否合理，最好是在投資之前多做資料蒐集，而在作低風險長期儲蓄之前更應留意同類產品普遍表現，切勿輕信單一中介公司意見，才能真正保障自己財產。