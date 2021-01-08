土地共享計劃乏人問津　發展局應直面問題

過去多年住屋問題困擾本港市民，而政府為此在去年5月推出「土地共享先導計劃」至今已逾半年，周三（6日）發展局局長黃偉綸回覆議員提問時指，土地共享辦事處未收到任何正式申請，只表示有大約10個處於前期交流涉及具備初步發展計劃的項目，地點以新界為主，個別項目涉及數千單位。發展商對政府計劃反應冷淡，表明公私營合作的「土地共享」模式並非解決房屋問題的治本之道。

從發展商對這種公私營合作模式的反應看來，計劃本身顯然無法對其產生足夠的吸引力。但即使政府成功透過計劃招徠私人機構來「共享」發展，一則缺乏主導權，難以整體規劃，二來也難免惹來官商勾結的嫌疑，最終既無法滿足商界，又無法滿足市民。

去年10月特首林鄭月娥就計劃回答傳媒提問時，已表示發展商擔心補地價的爭拗時間冗長，並對現時的補地價仲裁機制欠缺信心，截至當時更只有一宗小型項目能順利完成仲裁。加上發展商參與計劃後公私營樓面面積將以「七三比」分配，興建社區配套等基建後提升的地積比亦很有限，自然難以吸引發展商的興趣。

特首林鄭月娥在2018年的施政報告中，提及推出土地共享先導計劃，以公私營合作模式發展農地。（資料圖片）

官商勾結的質疑猶在

況且「土地共享先導計劃」吸引發展商參與公私營合作不果之餘，反而也勾起了不少港人對官商勾結的回憶，質疑它的背後存在利益輸送之嫌。曾負責「馬灣發展計劃」的前政務司司長許仕仁，便被指在處理該計劃期間收取新鴻基地產高層款項，並向對方洩露政府的資料及策略。現任財政政司司長陳茂波在2013年出任發展局局長期間推出「新界東北發展計劃」，其家族卻被指在當區囤積農地1.8萬呎，坐收逾千萬元賠償，事件涉及嚴重利益衝突，但無阻其升官之路。

無論如何，今次計劃在發展商之間反應冷淡，正好令社會與政府反思覓地建屋的原本目的。發展商的收益既取之社會，它們固然有其社會責任，但在商言商，發展商購地建屋本為牟利，政府不能指望發展商能夠幫助解決社會問題。建屋是為解決困擾本港市民多年的居住問題，政府不應讓再借「共享土地」之名旁敲側擊，反而應該聚焦問題核心，正面面對社會既得利益階層，別再諱憚使用收地、遷置一類強硬措施推動發展。