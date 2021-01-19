【新冠肺炎】疫情爆小高峰　農曆年假須及早防疫

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-19 19:01

第四波疫情再次升溫，周一（18日）及周二（19日）本地確診102宗及55宗，數字令人憂心。

確診增加部份是因為油尖旺強制檢測。周一102宗本地確診中20宗集中於油尖旺，10宗出現在佐敦。油麻地區域環境衛生與人口組成均較其他區域更具傳播風險，因此若等到某一棟樓出現確診才強制檢測或隔離恐為時已晚，必須在當地採取更激進的強制檢測，擴大範圍。

特首林鄭月娥周二（19日）表示，因為油麻地及佐敦部份舊樓環境較差，或為三無大廈，因此劃出更大範圍的風險區域接受強制檢測。惟從1月初佐敦唐樓出現卻診個案至今，半月有餘，當局終根據該區域的特殊情況改變強制檢測的策略，只能說是亡羊補牢。

1月19日，佐敦及油麻地大批大廈列為強制檢測範圍，不少居民到場檢測。（盧翊銘攝）

無源頭個案 為新年響警鐘

另外，周一無源頭個案高達42宗，佔約四成，相信反映的是半個月前，即元旦小長假前後親友相聚增多，市民或有所鬆懈，這為即將到來的農曆新年假期敲響警鐘。農曆新年不少人會拜年，防疫挑戰也就更大。呼吸系統專科醫生梁子超呼籲政府與業界商討農曆新年期間控制或分散商場的人流的辦法，疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢則呼籲市民，最好不要到親友家拜年，亦盡量不要到人多的地方。

然而，目前政府針對農曆新年的防疫舉措幾近沒有。澳門和內地政府都在想法設法儘量較少過年期間的人流，除了呼籲政府人員帶頭，出遠門需審批外，也有企業在政府的呼籲和補貼下，執行錯峰放假又或予以不回鄉過年人員一定的津貼。香港政府可參考這些做法，適當地考慮在香港控制人流的方法，以免在春節之後出現又一波疫情高峰。

政府取消各區年宵花市，會否令花墟成為疫情爆發的高危地點？（呂諾君攝）

現時，香港政府高喊著清零的口號，但防疫執行卻拖泥帶水。比如佐敦強制檢測範圍的劃定此前一直過於保守，而不少屋邨的強制檢測更是依賴訪客的自覺。此次疫情再反彈，或許在提醒政府和社會，必須在疫情反反覆覆難收尾中做出明確的防疫方針抉擇。政府既說要清零，則應該言行一致，否則只會是兩頭不到岸，亦白白消耗市民的防疫耐力。