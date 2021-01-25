內企配股集資潮　特定工業迎來關鍵擴張期

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-25 17:30

恒大汽車宣布將向6名投資者配股集資260億元港幣，增發9.524億股，佔擴大後已發行股本的9.75%。受到消息刺激，本周一（25日）恒大汽車股價直線抽升，盤中一度升近七成。無獨有偶，新年伊始後不少內地企業因應需要配股集資，消息公布後往往大幅刺激股價狂升。這陣配股升浪潮，其實反映了一些內地工業股正開始進入重要擴張期。

一間上市公司宣布配股集資，表示該公司會增發股份給股東。發行股份增加意味着每股股份所能分到的盈利和資產都會被「分薄」，對於以每股盈利和資產計算的估值法而言，股價應該相應調整下跌。不過，與此預期相反的是，近來一些內地企業宣布配股集資的消息後，卻反而刺激股價向上。

恒大汽車（708）宣布股配後首個交易日股價大漲，盤中最高曾漲67%

在去年末，有部分企業開始配股，即時對股價帶來一定打擊，但不久很快就已收復失地，倒升回去。到今年開始，甚至已經沒有了「即時打擊」的一部分，配股消息一出便直接向上。這種現象在內地太陽能光伏及電動汽車等行業中尤為明顯，恒大汽車便是一例。

出現這種現象，反映了投資者對配股視為對企業有正面作用的行為。那為何盈利被「分薄」反而認為正面呢？最關鍵的原因是，投資者相信企業正處於關鍵擴張期，需要投放資金擴大生產，這些「分薄」了的盈利，很快會被大量增大的產出和銷售額所補足。尤其是，如果部分行業的需求正在快速擴張，企業更需要趕及時機擴大市場佔有，這樣對企業長期而言自然有利。

國家工業政策主導

當然，配股升浪並不是能應用到所有行業上。近來明顯有此軌跡的太陽能光伏股份及電車汽車股份，都是被市場認為受惠於「十四五」國家工業政策的企業。中國在2030年碳排放達峰後，推動2060年達到碳中和，其具體的方法包括推廣新能源及電動汽車兩大方向。在政策主導下，市場預期太陽能光伏玻璃，以及電動汽車等的需求在未來將有極大成長，固此對相關企業特別青睞。

太陽能發電裝機容量2019年佔全國發電裝機容量約10.2%，增長空間較大。（資料圖片）

與由市場主導的經濟自由主義有所不同的是，中國利用國家工業政策去有效改變市場需求生態。但與最傳統的計劃經濟不同的是，中國當下的工業政策也並非無視市場原理，而是盡可能將政策與市場動力配合，並施「有形之手」與「無形之手」以達至經濟的快速成長。可以預期，「十四五」規劃的工業政策，將會成為中國未來經濟發展的主要增長點。