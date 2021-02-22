勇於接受批評　港台才能走得更遠

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-22 19:00

《香港電台管治及管理檢討報告》（《報告》）上周五（19日）公布，指出香港電台管理不力和問責不足。工會批評政府「亂棍打死香港電台」，加上當局在同日公布與廣播處長梁家榮提早解約，自然令一些支持者認為《報告》是打壓港台的又一舉動。然而，港台作為政府部門及公共廣播機構，接受問責理所當然，其若想做到如BBC般的高質素公共廣播機構，便更應該接受批評，刀刃向內。

港台2010年簽署了《香港電台約章》（《約章》），各界對其的批評都應該以此為基礎。根據《約章》，港台應該要做到編輯自主、專業及高質素，但問題是現在又做到了多少？例如《報告》批評港台的上報機制有局限，只透過口頭溝通處理有爭議或敏感內容，「總編輯及高層管理人員在節目製作過程中一直處於被動位置」。作為總編輯的廣播處長當然不可能為各個節目下決定，但若然管理層和製作單位主管也往往在節目播出之後才得知內容，這樣又如何為節目質素把關？

2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

編輯自主、專業、高質素

不少人認為港台要維持編輯自主，這一點誠然正確。但即使如此，編輯及節目製作人也應該向他們的上級負責，這才是真正的編輯自主。更重要的是，編輯自主之外，港台同時要維持專業及高質素，而面向社會大眾、積極處理市民投訴，本身就是協助其提高質素的方法。《報告》便批評公眾不清楚港台收到的投訴能公正處理，公佈的數字和內容太少。至於2010年成立的顧問委員會，港台甚少就編輯方針、節目標準和質素事宜主動向顧委會徵求意見，這雖然不算有違《約章》，但委員會也能反映社會各界的意見，有助保持節目質素。港台甚少徵求其意見，或許亦反映了一些情況。

毋庸諱言，港台不少節目曾獲國際獎項，數量冠絕其他電子傳媒，這點值得肯定。但這並不代表港台不用檢討管治，更絕非意味其不用進步。例如港台部份節目即使有高欣賞指數，但認知率普遍低於平均，有些更只有一成左右。一方面，港台應該善納諫言，改善問責及監察機制，以追求提供更專業、更高質素的公共廣播服務。另一方面，政府當局亦應思考如何協助港台擺脫目前的困局。例如港台一些部門會否缺錢聘請長期員工，以及應付突發事件，故要找彈性員工承擔工作量，造成了《報告》所言的第II類特約員工過多的現象？領導港台的商務及經濟發展局可以檢討人手編製，評估部門實際需要增撥資源聘請人手和開源，新增硬件和設施。

港台既是政府部門，又是公共廣播機構，一直以來都未能解決角色矛盾。（資料圖片／吳煒豪攝）

不少人希望港台能成為像BBC那樣有口碑的公共廣播媒體。但現實是其每年花費10億元公帑，以及已有自家電視頻道，但節目內容仍然有限，遠遠未成為觀眾主流收看的選擇。長遠而言，港台有需要改革財政，甚至脫離政府編制，籌劃公司化，引入董事局形式的管治體系，以專心履行公共廣播使命。