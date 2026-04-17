夏寶龍談「新安全格局」　治港者應「構築安全感」

中央港澳辦主任夏寶龍在第11個全民國家安全教育日的視訊講話，核心圍繞着一個關鍵詞：「十五五」規劃下的「新安全格局」。在官方語境中，「安全」是「發展」的底氣，是香港「由治及興」的前提。而對於每天營營役役的普羅大眾來說，「安全」或許更加實在，就是能夠在這小島上安身立命的「生活安全感」。



過去幾年，香港通過法律手段完成了制度上的「止暴制亂」，這確實為社會帶來了平靜。但夏主任特別提醒，安全是動態的，「現在的安全不等於未來的安全」。對特區政府而言，真正的風險或許不再是街頭的硝煙，而是深層次矛盾長期無法解決而積壓的民怨。

當青年努力工作卻看不見向上流動的希望，當長者動輒要在急症室等候十幾個小時才能看診，當基層每個月都要把大半薪水付諸一間環境惡劣的劏房，當中產徘徊於資產價格通縮和經營槓桿過高的「斬殺線」邊緣......各種各樣的生存困境所構成的心理上的「不安全感」，才是香港市民最難以化解的硬傷。國家領導人反覆提醒香港必須主動對接國家「十五五」規劃，正是要求香港藉着國家的戰略東風，徹底扭轉「重商輕民」的發展格局。

夏主任特別提到，特區政府制定首個五年規劃「很有意義」。綜觀「十五五規劃」，中央的港澳工作目標已從「保持香港澳門長期繁榮穩定」調整成為「促進香港澳門長期繁榮穩定」，而對港澳的要求也從「融入國家發展大局」升級變成「融入及服務國家發展大局」，可見港澳的角色已被更深層次地嵌入國家核心戰略目標之中，所以香港絕不能再抱持以往那種被動等待中央「送大禮」和依賴傳統優勢「食老本」的心態。

這就要求香港管治精英在制定首份五年規劃時，具備更宏大的國家視野和更敏銳的戰略觸覺，以及進行更加深刻的自我審視和內部改革——撫心自問香港現有的體制機制、人才結構、營商環境，能否適應新的發展要求？在培養、發掘、吸引和留住人才、促進科技創新、提升專業服務水平等方面，如何進行大刀闊斧的改革？特區官僚的行政效率和服務意識，能否跟上時代步伐？又如何為國為港破除利益固化藩籬，徹底解決深層次矛盾？

更重要的是，如何在發展的過程當中，時刻維護人民根本利益、促進社會公平正義、注重保障和改善民生？又如何在滿足民生需求中拓展發展空間，推動經濟和社會協調發展、物質文明和精神文明相得益彰，讓發展成果可以更多更公平地惠及全體人民？

夏主任特別提到的「北部都會區」，絕不只是一個新城鎮的開發項目，而是一場思想認知重塑、發展模式重構、社會資源重組的轉型革命，也是上述特區治理拷問的嚴肅答卷。香港人的「不安全感」，首要源於政府長久以來都喪失了土地發展主導權，任由地產商家推高地價樓價租金，導致香港的經營、創業、生活成本高不可攀。而要讓香港人真正享有「安全感」，少不了在北都進行一場「農地農價」的土地改革，才能讓政府真正奪回在土地的供求、使用、規劃和監督等方面的決定權力，也才能就此形成一套符合公平正義、具備指導思想、可以切實執行的完整論述和法制基礎，方能真正撬動社會大轉型的齒輪。

夏主任也特別提到工商界要「勇擔社會責任」。香港的貧富懸殊堪比很多發展中國家，如果經濟發展的成果只流入少數資本家的口袋，而普通僱員的薪資增幅永遠追不上通脹，這種發展仍是不安全的。工商界固然要積極做好香港未來發展的支持者和實踐者，而政府也必須以「當家人」之姿主動介入，透過政策手段推動更公平的財富分配，真正為香港築起長治久安的安全網。如果繼續迷信「滴漏效應」、依賴「津貼主義」，以為只要「打造良好的營商環境」，經濟自然會有起色、民生也就迎刃而解，那無疑是癡人說夢。

夏主任用「未來可期」作結，而要實現這份期許，關鍵在於「人心」。安全是「一國兩制」的底線，「安全感」則是「一國兩制」得人心的關鍵。相較於宏大的政治修辭，在「十五五」的新征程上，希望特區政府能夠真正讀懂「安全」的深度和廣度。