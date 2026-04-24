議員期許公共財政改革　司長如何支持五年規劃？

立法會一連兩天在周三及周四（4月22及23日）討論《2026年撥款條例草案》，共有77名議員發言支持。「十五五」規劃以及北部都會區成為關鍵詞，例如「G19」的霍啟剛表示，「北都現已提升至國家『十五五』規劃的層次，預算案亦作出了有力的財政支撐和支持」；民建聯主席陳克勤強調，財政預算案積極對接國家規劃，最終目的是要讓市民擁有更優質的工作、更穩定的收入、更宜居的環境，以及更優質的生活。



主動對接國家「十五五」規劃，行政長官李家超正在制定本港首份五年規劃，說明香港未來五年經濟和社會發展的策略、方向和目標；而北部都會區作為《施政報告》的重中之中，亦被形容為「香港經濟發展的新引擎，有龐大潛力」。《財政預算案》的功能顯而易見，本質就是為五年規劃以及北都發展提供財政支持，以讓本港經濟持續增長，社會各界人人受惠。公共財政的結構以至改革，因而無可避免是這份《財政預算案》的評分標準。

結構性財赤是否真正脫險？

今份《預算案》在帳面上扭虧為盈，紓困措施得到不少議員支持。勞聯林振昇表示政府增加供養父母或祖父母的免稅額，以及子女免稅額和額外子女免稅額，有助紓緩在職家庭的經濟壓力，並建議累進式子女免稅額及各項津貼；同樣是選委會界別的陳曼琪認為紓緩中產家庭和鼓勵生育的着墨未夠，建議增設託兒開支免稅額、聘用外籍家庭傭工免稅額等。但紓緩措施即使有助減輕市民負擔，管浩鳴卻提到本港人口老化，社福機構資源被削，人手可能減少，擔心長者得不到適切照顧。他擔心結構財赤危機尚未完全脫險，建議政府檢討利得稅稅率、研究增設其他稅階，讓盈利高的企業或許可以支付更多。

金融界陳振英同樣關注公共財政結構，主張引入財政可持續性量化指標，例如評估人口老化對長遠財政開支的影響，以及適當放寬公共開支佔GDP比例，適度運用財政儲備及舉債。雖然強調審慎理財的原則，但他提到「改革」二字，認為要由被動防守轉為主動作為，勇於投資未來。財政司司長陳茂波將發債上限由五千億元增至九千億元，惟經民聯梁美芬認為仍然不足夠。她以新加坡為參考，指出他們即使沒有赤字，發債規模也達到6.5萬億港元，而債券的主要買家是中央公積金，認為香港的強積金管理模式可能需要重新思考。選委界簡慧敏同樣指出，九千億元的債務上限只是GDP的19.9%，遠低於其他先進經濟體，比如新加坡的176%、美國的129%等，可見香港的債務處於穩健水平。她認為政府不能過度依賴股市帶來的收入，並期待由司長主持的「稅務政策諮詢委員會」可以更精準的稅務政策促進產業發展。

有何具體措施支持中長期發展？

司長陳茂波成立「稅務政策諮詢委員會」，開宗明義是廣納工商專業界別意見，使香港的稅務政策更好支持經濟發展。據指當局明言不是要增加稅收水平、開拓消費稅或者增值稅等，而是「拼經濟」，推動企業可繳納更多利得稅。不論如何，稅制改革都不應該是司長的禁忌。依賴賣地收入的弊處已是路人皆見，股票印花稅的可持續性視乎本港資本市場的發展。即使BEPS 2.0方案的15%全球最低稅由下個財政年度（2027至28年度）起，每年可以為政府帶來150億元額外收入，對比起五年規劃、北都發展的需要依然是杯水車薪。

財務安排從來都是發展的前提和必要條件。由港鐵公司發行188億元企業綠色債券，準備建設鐵路基建，到國泰航空發行近21億元債券，再到香港大學將於今季發港元債，成為本港大學發債的先例。港大年度盈餘位列各大之首，而且財政儲備充足，但若然進駐北都、興建校舍，財政需求畢竟巨大，發債只要能夠投資未來及維持競爭力，顯然屬於明智之舉。財政司司長除了發債以及回撥基金，有什麼具體公共財政改革可以支持本港中長期的發展？《財政預算案》若然未能回答，在本港首份五年規劃之中，這是司長迴避不了的問題。