成為全球最大財富管理中心　香港金融治理還有兩大考題

波士頓諮詢公司（BCG）上周發佈《2026年全球財富報告》，2025年香港跨境財富管理規模大幅增長10.7%，達到2.95萬億美元（約23.01萬億港元），首次超越瑞士，正式登頂成為全球最大的跨境財富管理中心。這亮麗成績，固然印證了香港作為「國際金融中心」的強大韌性，同時也考驗着特區政府的金融治理能力。



BCG《報告》指出，全球跨境財富呈現兩大樞紐網絡，一是以瑞士、美國和英國為核心，服務於歐洲、中東和拉丁美洲的財富；二是以香港和新加坡為核心、服務印太資本的亞洲網絡。在大國博弈升級的背景下，北美財富增長放緩至7.4%且高度集中於少數科技巨頭；而傳統西方離岸中心（如瑞士）跟隨西方制裁，導致其「絕對中立」的傳統形象大打折扣。相反，中國展現出的經濟體量與高穩定性，讓香港成為全球資本的首選安全港。

《報告》又預測，香港的跨境財富管理規模在2030年前仍將維持每年約9%的高增長速度。財經事務及庫務局局長許正宇就此撰寫網誌，解釋自2023年3月發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》以來所推出的有效措施，包括成立香港財富傳承學院、發展藝術品儲存設施、推動慈善中心建設等。他相信，財富猶如一塊強大的「磁石」，當制度、政策與基建形成吸引力，便能持續吸納全球資本，並衍生自我強化的發展動能。

「家族辦公室」確實成為香港跨境財富的強勁吸金引擎。作為專為超高淨值家族提供財富管理、資產配置、家族傳承、稅務法律及慈善事業的頂級私人金融機構，家族辦公室本身就是財富管理金字塔的塔尖。財庫局的政策推出以來，截至2025年年底，在港營辦的單一家族辦公室已超過3,380間，即在兩年間增加了約680間，升幅超過25%。

然而，正如許正宇所指，面對「全球第一」的桂冠，特區政府更要保持清醒。

首先，國家發展勢頭強勁，金融財富持續大增，預計到2030年將保持年均9%的增長；如何依託國家新一波的金融擴張，發展成為更能服務於國家又能聯通國際的世界一流金融中心，是香港必要的考題。然而，香港也不能過於依賴國家，而應該為國家創造更多價值。

目前香港的跨境財富約有六成來自內地。BCG《報告》估計，至2030年，新興市場將新增近7兆美元的金融財富，其中印度、巴西和墨西哥將引領這一增長。香港應主動吸納新興市場的客戶，真正實現全球資金來源的多元化。在多方資金湧入的過程中，香港也必須築牢金融安全防線。新加坡近年為了打擊洗錢、防範金融安全風險，抬高了家族辦公室的稅收優惠門檻，主動「以數量換質量」。香港在擴大規模的同時，亦須實施嚴格的反洗錢與合規審查，確保引入的是高端、健康的優質資本，守住國家的金融安全防線。

其次，家族辦公室的落戶，確實能夠直接創造一些會計、法律、信託等專業服務業崗位；然而，從現有經濟結構上看，大多數財富都會被轉移到金融市場和地產領域，結果看似提升了經濟的發展規模，但實際並沒有改善經濟的生產效率和分配格局。因此，如何善用跨境財富帶來的發展機會推動香港金融進行範式轉移，例如在創造更多高端就業和專業服務需求的同時，同時透過改革提高整體金融行業對公共財政的貢獻，也是香港的必答題。