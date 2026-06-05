魯比奧宣稱「美國取得勝利」　實則部分承認美軍失敗

美國時間6月3日，美國國務卿魯比奧在眾議院的聽證會上表示，美國針對伊朗的「史詩怒火」軍事行動已經結束，並稱美國「已經取得勝利」。他的發言隨即遭到質疑。



內華達州民主黨眾議員迪娜·提圖斯質詢稱，特朗普政府一直宣稱伊朗軍事實力已遭嚴重削弱，但霍爾木茲海峽仍持續發生針對船隻的襲擊事件，因此外界難以判斷當前衝突究竟是否已經結束。提圖斯還表示，美軍目前仍需使用昂貴的防空武器系統攔截伊朗無人機。對此，魯比奧只能顧左右而言它表示，伊朗仍擁有配備機槍的小型快艇以及部分無人機能力，「但已不具備過去那種大規模無人機集群攻擊能力」，「這種情況需要改變。」

2月28日，美國聯手以色列發動對伊朗的軍事打擊行動。3月2日，特朗普政府公布了對伊朗作戰的四大目標：第一，徹底摧毀伊朗彈道導彈研發與部署能力；第二，殲滅伊朗海軍；第三，永久性阻止伊朗研發、獲取核武器；第四，切斷伊朗對中東各地代理武裝的資金、武器、指揮援助；特朗普後來又加了一個目標——更替伊朗政權。

時至今日，從交戰雙方情況看， 除了「永久性阻止伊朗研發、獲取核武器」這一目標獲得進展——伊朗方面承諾永不發展核武器，其它目標都未完全實現。

首要目標「徹底摧毀伊朗彈道導彈研發與部署能力」顯然沒有達到。截至美伊談判為止，伊朗仍具備完整的導彈研發與打擊能力，可以持續對美軍中東基地和以色列進行有效還擊。次要目標「殲滅伊朗海軍的目標」也未完全達到。雖然伊朗的重裝艦船和港口設施遭到重創，但仍能有效控制霍爾木茲海峽。

至於「對中東各地代理武裝的資金、武器、指揮援助」的目標，戰爭期間伊朗確實無暇顧及。但美國政府深知，只要戰爭結束，伊朗一定還會繼續援助。而且，伊朗還把以色列不能擴大黎巴嫩戰事和停戰協議談判捆綁，逼得特朗普怒罵以色列總理內塔尼亞胡。所以整體來看，美國的這一目標也未能實現。

「更替伊朗政權」的後加目標就更離譜。儘管伊朗最高精神領袖、87歲高齡的老哈梅內伊被炸死，但是伊朗很快就選出了更年輕、更強硬、更會和美國斗的小哈梅內伊作為最高精神領袖，迅速穩住了局面、團結了國民。

綜上可見，特朗普政府為美軍設定的「4+1」戰爭目標，最多只能說實現了一條。其它無一完成，都是半途而廢；有些甚至達到了反效果。在未能達成戰爭目標的情況下，魯比奧宣佈伊朗的「史詩怒火」軍事行動已經結束，實際上等於部分承認了美軍失敗。

當然，美國不可能公開承認失敗。因為這個超級大國和特朗普都要面子。在這個「贏學」當道且民粹橫行的時代，沒有政治人物敢承認失敗，也沒有哪個國家的人民能接受失敗。

但事實上，失敗就是失敗。魯比奧說美國「已經取得勝利」，這個結論很蒼白。實際上美國根本沒有勝利。或者說，即便在戰術上取得了一些勝利，達到了部分的戰爭目標，在戰略上也輸得一塌糊塗。只是，被欺負的伊朗輸得更慘。這終歸仍是一場沒有贏家的戰爭。