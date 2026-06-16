香港首個五年規劃｜告別放任踏出歷史一步　訂立指標方能有效執行

特區政府踏出歷史一步，正就制定《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030）》進行公眾諮詢。長期以來，香港被新自由主義教條束縛，把「積極不干預」、「大市場小政府」被奉為圭臬，以「尊重市場規律」為藉口消極應對深層次矛盾。首份「五年規劃」問世，意味當局開始告別放任主義，引入宏觀規劃思維。



過去，港府過度放任市場自由發展，導致經濟結構畸形，地產、金融獨大，新興產業難以成形。首份「五年規劃」諮詢文件明確指出，這是「特區政府實踐行政主導，深化改革，提升治理效能的重要一步」，並且強調堅持「市場主導、政府引導」。這表明，港府開始在思維上對接國家發展戰略，並且承認了「政府」在宏觀調控和產業培育中的必要角色。

「土地」是香港經濟發展和民生福祉的絕對命脈。諮詢文件將「加快北部都會區建設」列為第一部分，指出要以「規劃先行、基建帶動、產業導入、民生為本」為原則，將採取「片區開發」、成立「產業園公司」、「直接批撥土地」等多元開發模式。相較於以往那種以「公開拍賣、價高者得」為核心的土地市場體制，確實是一突破。接下來，還看當局如何發起一場「讓農地回歸農價」的土地改革運動，才能真正打破地產財閥壟斷、奪回土地發展主導權，全面解開地價成本太高的束縛，促進產業、居住、公共服務的協調發展。

文件的另一重點，是強調香港融入並服務國家發展大局，推動粵港澳大灣區、高質量共建「一帶一路」並深化國際交往，將香港從傳統「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，如構建大宗商品交易生態圈、改革藥械審評機制等。香港不能再單純依靠當一個「收過路費」的中介人，而必須在法治、標準制定和制度創新上為國家和世界創造獨特價值。

文件又聚焦於民生福祉，涵蓋房屋、醫療、教育、安老等多個範疇，明確提出「有序取締劣質劏房」及「豐富置業階梯」等承諾，可見向來傾斜資本利益的港府，越來越明白「發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享」的「以人民為中心」的發展思想。

不過，仔細閱讀文件，不難發現當中仍有傳統官僚報告的影子，例如習慣使用大量使用「持續提升」、「逐步優化」、「積極探討」等防禦性虛詞，又如不斷強調要「在顧及特區政府必須維持持續財政穩健的前提下」推展建設。必須指出的是，「量入為出」、「審慎理財」並不等同於保守僵化、畏首畏尾，即既不能被「會計思維」所捆綁，更不能向利益藩籬妥協，而要善用發債、產業基金等現代財政工具，以發展眼光解決財政問題。

香港之所以需要「規劃思維」，無非就是看清發展困局、釐清發展重心、盤活發展思路；而說到底，香港最根本的深層次矛盾，就是公平正義的缺位、分配機制的失效、向上流動的停滯、貧富懸殊的嚴重，無法單靠碎片化政策去解決。特首李家超已經帶領特區政府踏出歷史一步，期望正式出爐的「五年規劃」，將會訂立更明確有效的績效指標，以及能夠更全面改革發展模式和分配結構的發展藍圖，不斷把市民對美好生活的嚮往變成事實。