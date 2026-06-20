特朗普的戰爭訛詐破產了

6月17日，美國總統特朗普表示已簽署美伊諒解備忘錄，伊朗方面也證實伊美兩國總統已簽署備忘錄。促成協議落地的「關鍵先生」巴基斯坦也在社交平台X上發文稱，結束伊朗戰爭的協議在雙方簽署後已「實時生效」。持續一百多天的伊朗戰事，幾經開戰停戰與談判拉鋸，終於暫告結束。



美利堅的歷史性恥辱

特朗普將諒解備忘錄視為「美國無可爭議的勝利」，稱「不靠大規模戰爭就逼伊朗讓步，是美國的巨大勝利」，並威脅伊朗「一旦伊朗違背任何條款，美國會立刻重啟轟炸，不會有任何猶豫」，但其實任何讀過這份諒解備忘錄內容的人都看得出，在特朗普這份「贏學」加持的強硬背後，盡是一個失敗者的無奈與美利堅歷史性恥辱的痕跡。

讓我們看看這份包括14條框架提綱的諒解備忘錄都寫了什麼內容。該備忘錄除了雙方都承諾採取行動，在30天內開放對霍爾木茲海峽的封鎖，還包括：

「立即並永久終止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩，並承諾從現在起不再對彼此發起任何戰爭或軍事行動，不以武力相威脅或使用武力，並確保黎巴嫩的領土完整和主權。」

「美利堅合眾國與伊朗伊斯蘭共和國承諾尊重彼此的主權和領土完整，並避免干涉彼此的內政。」

「美國承諾在最終協議達成後30天內將其部隊撤離伊朗伊斯蘭共和國附近區域。」

「終止當前對伊朗的所有類型的制裁。包括聯合國安理會和國際原子能機構理事會的決議，以及美國所有一級和二級單邊制裁。」

「允許伊朗原油、石化產品及其衍生品的出口，以及銀行、保險、運輸等全部配套服務。」

「解除對伊朗被凍結或受限資金及資產的凍結，使其完全可供支配。」

協議對伊朗的約束非常有彈性和靈活執行空間，其唯一所作讓步是「重申永遠不會製造核武器」。這其實是伊朗在戰爭期間就做出過的承諾。但是美國卻答應了伊朗的所有核心關切。甚至連原本美國堅持的核問題，美國也做出大幅讓步：一是「在國際原子能機構監督下就地稀釋」，二是在最終協議達成前，「伊朗伊斯蘭共和國將維持其核計劃的當前現狀，美利堅合眾國將不會施加任何新制裁，也不會在該地區部署額外部隊。」

這些條款在之前都是伊朗想都不敢想的奢望。相當於把之前的伊核協議完全廢止。伊朗一戰打開了過去幾十年，美西方施加的所有制裁枷鎖。更令人不可思議的是，美國還承諾與地區夥伴一起，為伊朗的重建和經濟發展確保提供至少3,000億美元的融資。形同對伊朗的戰敗賠款！

美國內部的普遍質疑

很多美國人都視諒解備忘錄為美國的失敗。

《紐約時報》就發表評論說，已公布的框架表明，特朗普此前堅持的那些條件幾乎沒有兑現。這對他本人和他領導的國家來說，都是一次令人羞辱的挫敗。

民主黨籍的馬薩諸塞州聯邦眾議員塞思.莫爾頓，針對協議提出嚴厲批評。莫爾頓在 MS NOW 新聞頻道時直言：「這份協議糟糕透頂，本質上就是特朗普向伊朗最高領袖遞交的投降書。」「無論對特朗普個人還是整個美國而言，這份協議從頭到尾都是全盤皆輸。」他質問：「納稅人已經為這場戰爭砸進去1000億美元，14名美國人喪命，到頭來換來的協議，只是重新開放一條開戰前本就暢通的海峽？這哪裏算得上勝利？」

共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）也發表批評稱，該協議是「數十年來最嚴重的對外政策失誤」。卡西迪在社交平台X上發表聲明稱：「伊朗的核野心並未受到遏制，他們已經意識到威脅霍爾木茲海峽是有效的，而且未來無疑會繼續利用這一點。現在，伊朗可以根據這項協議建造全新的基礎設施。」共和黨內的其他成員也普遍對和平協議持懷疑態度。

甚至連特朗普政府內部對協議也存在分歧。美國媒體報道，知情人士透露，中央情報局長雷克里夫告訴美國總統特朗普和其他高層官員，由美國情報單位蒐集到的證據嚴重質疑，伊朗是否有意願在最終核協議上，做出美國所尋求的讓步。

且雷克里夫也不是唯一對伊朗態度存疑的白宮高層，據了解，在內部討論中，就連國務卿魯比奧和戰爭部長赫格塞斯都表達對這份備忘錄的擔憂與質疑。白宮內部對協議持疑的人認為，伊朗不太可能依照美國條件簽署協議，且同時也會讓伊朗比美國獲益更多。

特朗普的戰爭訛詐破產

如果這場戰爭在第一天就結束——那是2026年2月的最後一天，美以以談判為掩護突然對伊朗發動襲擊，炸死了包括伊朗最高精神領袖哈梅內伊在內的四十多名伊朗安全高官，那或者可以稱之為美國軍事上的勝利——也只能說是軍事上的勝利，因為在道德層面，是一場更羞辱的失敗。但可惜即便單純軍事意義上的勝利，也沒有屬於美國。

在隨後數十天的戰爭中，被美以逼到牆角的伊朗發起了英勇反擊，美國部署在中東的軍事基地、大使館和重要戰略資產遭到伊朗的猛烈襲擊。而美國在損失慘重的情況下，卻始終不敢下場打地面戰，充分暴露了美國的軍事戰略和戰力侷限性。在後來的談判拉鋸期間，伊朗更是通過對霍爾木茲海峽的武器性應用，對美國反向極限施壓，迫使美國在談判中做出大幅讓步，並不得不向中國、巴基斯坦等尋求幫助。

事實證明，美國不僅無法在軍事上征服伊朗，在談判桌上也無法征服伊朗。如果沒有巴基斯坦、中國的幫忙，很可能連這份諒解備忘錄都拿不到。

《紐約時報》就一陣見血指出了美國在這場戰爭中敗在了哪裏。該報在一篇題為《特朗普總統輸掉了這場戰爭》的社論稱，結束特朗普總統與伊朗長達四個月戰爭的初步協議固然值得歡迎，但也帶來了殘酷的現實。就美國而言，在世界眼中，它顯得更加虛弱。美國軍隊消耗了大量遠程精確導彈和攔截彈，卻顯示出自己無法壓制一個小得多的對手。這一結果損害了美國威懾其他潛在對手的能力。

雖然《紐約時報》還在談對其它國家的「威懾」，這本身就反映出美式價值觀的霸道與膚淺。但即便在威懾層面，美國以後也不得不面臨兩大挑戰：對伊朗尚且如此，對其它中等強國會怎麼樣？在台灣問題上面對中國時會怎麼樣？

一場失敗的戰爭，一個失敗的諒解備忘錄，讓美國從此失去了對伊朗及其它中等以上國家軍事訛詐的有效性。美國的戰爭訛詐破產了。