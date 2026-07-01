私人球場終收租金　場地政策撥亂反正

跑馬地紀利華木球會、銅鑼灣南華體育會、京士柏菲律賓會、粉嶺高爾夫球場⋯⋯現時至少50幅用地以象徵式租金租予私人體育會、社福機構及體育總會等非牟利團體，向其會員及指定團體提供體育及康樂設施。雖然按照規定，場地須向合資格外界團體開放其體育設施總量至少三成，並且合辦公眾人士可參與的體育活動每月最少240個活動時數，但在本港寸金尺土的大前提下，象徵式租金以至是土地用途是否適合，一直為社會所關注。



特權盲區延宕多時

這個「一直」，是以十年計。例如早於2010年，時任立法會議員陳淑莊詢問民政事務局會否考慮趁大部分地契將於2011或2012年到期，檢討相關批地政策，時任局長曾德成回覆指出，「當局會在處理個別地契續期申請時，一併檢視這些條款，並按需要作出適當的修訂」。

除了2011年行政會議通過，私人遊樂場地須向外界團體（包括學校、非政府機構及體育總會等）進一步開放設施之外，私人遊樂場地契約的政策大體沿用，尤其是其象徵式租金。審計署在2013年發表報告，建議當局逐一審視個別契約，設立機制監察私人遊樂場地的使用情況，評估日後應如何合理地分配私人遊樂場地等。

民政事務局隨後成立了跨部門工作小組，檢討私人遊樂場地契約政策。小組建議大幅修改契約條款以更切合支持體育發展和善用土地的雙重需要；按私人體育會對推動本港體育發展的貢獻，考慮會否在契約期滿後為它們續約；向適合續約的私人體育會徵收十足市值地價的三分之一。

綏靖八年少收公帑

然而，三分一地價租金的建議一直沒有落實。即使當局2018年就私人遊樂場地契約政策檢討展開諮詢，同年土地供應專責小組亦發表報告，指出私人體育會的土地逾百公頃，當中有位處市區地帶，政府將通盤考慮私人遊樂場地契約用地的土地未來用途。

粉嶺高爾夫球場的用途固然最大爭議，但在此之外，也有其他私人體育會被指只服務一小撮會員，珍貴的土地資源不應資助一小撮人的私人娛樂。民政事務局公眾諮詢所得的意見，包括了有團體主張由於私人體育會只須向外開放三成的設施時數，政府應該徵收十足市值地價的三分之二；有意見認為徵收十足市值地價的三分之一只可作為過渡安排，長遠而言應徵收十足市值地價；更有人認為不應該留待2026或2027年才實施新地價政策。

遺憾的是，上屆政府選擇了拖延政策，公布將等到2026至2027年才徵收地價三分之一租金，以讓私人體育會與會員商討及籌組資金。拖延八年時間，政府少收的公帑價值不菲，部分球會亦不見得因而受落，當中不乏揚言無法繳交地租，要麼轉嫁成本至會員，令場地進一步「貴族化」，要麼向政府交回土地，令本港少了體育及康樂設施。

撥亂反正二選其一

隨着私人遊樂場地契約在今、明兩年相繼到期，現屆政府陸續通知私人體育會，續約須繳付市值三分一地價的租金，另加行政費，契約15年。體育會可選擇先繳交不少於地價總額10%的款項，餘款最多分十年償還，每年另加利息；或申請社區康樂用地契約，轉型社區機構，開放設施予公眾使用，象徵式地租嫁及契約期21年。

私人遊樂場地契約政策的制定距今接近半個世紀，做法明顯不合時宜，現屆政府終於落實修改，決心值得肯定。說到底，公共資源必須善用，以符合社會大多數人的利益，而土地作為彌足珍貴的資源，尤其如是。地價三分一租金以及完全對公眾開放的兩條路徑，正好說明了支持體育發展和善用土地的雙重需要不是不能兼容。當局秉持同樣的決心，在新界收回以及善用農地、棕地，必然可以支持房屋興建、經濟發展，以北部都會區新引擎，為香港帶來全新面貌。