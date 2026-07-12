外賣員工傷補償先起步　完善平台經濟勞工保障

打風落雨，通常較多人留在家中，叫外賣解決兩餐。對於外賣員而言，雖然訂單較多，但在惡劣天氣下工作，意外尤其容易發生。他們作為平台工作者，即使發生交通意外，總是因為「非僱員」而得不到法定工傷補償，只能依賴平台自願購買、保額較低的團體意外保險。《2025年施政報告》宣布將以立法方式完善數碼平台工作者的工傷補償機制，勞工處周五（7月10日）公布具體新法例框架，相信能夠為廣大外賣員提供保障。



根據政府的調查，平台⼯作者最常擔任的崗位為「單⾞⼿」（29%），其次為以步⾏⽅式進⾏送遞的⼯作員（即「步兵」）（27%）和「電單⾞⼿」（23%）。平均⽽⾔，約一半的食物及貨物送遞員每⼩時會接到兩⾄三張訂單。不論是單車手、步兵或是電單車手，在車多路窄、分秒必爭的工作環境，意外難免發生。以業界實際個案為例，有外賣員因嚴重工傷需休養兩年，但部分平台保險的病假補償上限卻以星期計算，每周賠償金額不足千元，與法定工傷高達兩年的80%薪津保障相差懸殊。近年時有外賣員提出工傷索償，但多數後來會撤銷申索，顯然跟複雜的訴訟程序、高昂的訟費風險有關。即使堅持索賠，最終法庭亦未必承認外賣員與平台的僱傭關係。

勞工處向立法會交代完善平台工作者的工傷補償機制，繞過了目前「自僱還是受僱」的法律定義問題，直接為平台送遞員設立了一套法定的工傷補償制度。法律保障不限於送貨途中，而是自外賣員「接單並開始前往提取任務」起計，直至「送達指定地點並返回交通工具」為止。若外賣員在八號風球、黑雨或「極端情況」下終止工作，在其後的四小時內返回居所途中遭遇意外，同樣納入工傷補償。當局亦要求平台提供包括暫時喪失工作能力補償（工傷病假錢）、永久傷殘補償、醫療費及死亡補償。在死亡與重傷個案中，更引入與傳統僱員相同的最低補償底線（分別約51萬及58萬元）。

過去平台只要回覆一句「不承認僱傭關係」，勞工處便無法介入，法援署亦通常拒批法援。新法例實施後，政府將公布平台公司名單，強制平台必須向勞工處通知業務、投購法定工傷保險、呈報工傷，並定期提供清晰的收入明細。這讓勞工處掌握了執法的能力，外賣行業在勞工保障上不至於「無王管」。

過往在立法會的討論中，有議員擔憂一刀切將外賣員定性為傳統僱員會大幅拉高營運成本，導致行業倒閉。新法例規定，若外賣員同時開啟多個平台掛單時受傷，涉事平台須共同分攤賠償責任。考慮到散工性質，機制不設傳統每月最低收入下限的限制，避免補償金額高於實際收入。彈性設計既確保了工作者不會獲得不合理的超額賠償，又顧及了平台公司的財政承擔能力。

新法例將在街頭「等單」、在餐廳「等餐」期間的保障，歸為「由個別平台公司自行決定是否納入」， 外賣員或會認為依舊沒有得到保障。而且當局以平台工作者流動性大、缺乏數據基礎為由，明確不擬訂立職業病條文，意味外賣員因長期駕駛、搬運等導致的腰椎勞損等，將不受保障。這些是否個別例子，固然值得當局留意，但新法例的保障範圍涵蓋了大部分需要，相信這一點是各方可以同意的。

面對新興經濟及工作模式，這次立法展示了與時俱進的決心。零工經濟的本質是科技演算法與資本的結合，形式瞬息萬變。毋庸諱言，單憑一條工傷補償法例，並不能徹底解決外賣員議價能力弱、收入遭單方面剝削等結構問題。政府、平台與民間團體藉着三方小組，可以持續監督法例落實的成效，包括留意平台會否扣減外賣員的單價，或者將成本轉嫁給消費者。工傷保障作為起步，將來可以延伸到公平薪酬、演算法透明度等複雜問題。科技帶來便利的同時，勞工的權益不用成為代價。