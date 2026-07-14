于品海｜我的朋友施南生

豪情與磊落，是施南生的寫照，她是任何人都渴望擁有的摯友。我有幸與她相識，有機會與她共事，得以貼身感受到作為她朋友的愉悅。於我而言，這一段記憶實屬難能可貴。在她離開的時候，我希望能用自己的文字，為她燦爛的人生多添一抹微光。



在一起工作時，她的睿智、熱情、擔當，很能幫助團隊看清眼前的挑戰，引領大家跨越屏障、走得更遠。跟她共事過的人，沒有一個不折服於她的領導力和凝聚力。她從不優柔寡斷，更不會急躁冒進，哪怕在情感最豐富的時候，行事依舊有條不紊。她身上永遠散發着一種高貴的親切感，就像一株大樹，為身邊的人遮風擋雨。用北方人的話說，她就是團隊的「主心骨」。

大家都覺得她很有能力，但在我看來，她具備的不僅僅是具體的操作能力，更是超越事務本身的領袖風範。這種風範，讓那些技巧在她面前顯得渺小，而這不正是領導者應有的樣子嗎？我曾與她探討何為「本事」，她虛懷若谷，稍作交流之後欣然接納了這種對能力的理解。正如查良鏞先生講過的「有容乃大」，施南生就是這裏所講的「大者」。

1994年，香港01創辦人于品海開創全球首個華人24小時電視網絡「傳訊電視」，施南生（前排中）擔任董事總經理。圖為施南生當年與多名同僚到訪美國廣播公司總部。（資料圖片）

我曾在一旁看她處理電影行業裏的奇觀異象，恍然懂得了何為順勢而為。她的那種灑脫，總能在不經意間將衝突化解，把繁雜變得簡潔。因為她的無私和包容，我總會在那一刹那覺得她像是一條鯨魚，祥和而充滿力量，在汪洋中享受着無邊無際的自由。莊子《逍遙遊》中的鯤鵬，讓人看見自己在自然中游刃有餘，極渺小而無為，極偉大而無妄為，同時蘊含着人與人之間無盡的寬容和關懷，讓一切齟齬變得毫無意義。她的待人接物，無論公私，都完美詮釋了莊子那種寬容與宏大。

在新聞裏看到她需要用拐杖行走時，我心裏很不是滋味。但她臉上的從容和豁達，又讓我瞬間為自己的擔憂感到慚愧。縱然時光侵蝕了所有人的青春，但她又怎會被年齡主宰？身體或許不如從前，但她骨子裏的那份燦爛，幾十年都未曾變過。

從她的眼神裏，你能看到什麼是「目光如炬」，同時又是「柔情似水」。那一刻，你能看到母親的慈祥、伴侶的溫柔，以及女兒送來的明媚陽光。她的自信帶着一種威懾力，有時甚至讓人覺得自己有些愚蠢，一旦你對自己失去信心時，她的一句話、一個動作，便能將你穩穩拖回地平線上來。你無法對她生出半分不敬，更無法忽視她的存在。這不僅是因為她的笑容，更是因為笑容背後那種和藹與體貼。

無論在什麼場合，她都是大姊，這跟年齡無關，而是因為她對在場的每個人都無微不至。無論是在內地、台灣還是香港，面對行內人、行外人還有老外，她的溝通從不退縮，直白的言辭中藏着智慧，即便觀點未必總能契合，但都能感受到她的誠意。

她的時代，或許會隨着她的離去而風光不再。但我在想，當大家通過新聞更多瞭解她的故事，或許可以鼓勵更多人去認識那個時代，也為新的時代呼喚出另一個「施南生」。