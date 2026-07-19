2026世界盃是體育盛宴　也是資本與權力的嬰兒

每四年一度的世界盃，毫無疑問是體育界最具影響力的頂級賽事，承載着全球億萬球迷的熱愛與期待。作為全球規格最高、覆蓋面最廣的足球賽事，世界盃擁有成熟完備的賽事體系，每一屆都能成功吸引數十億全球觀眾關注。



歷史之最的足球盛宴

每四年一次，各大洲通過預選賽層層篩選、逐級角逐，決出最終入圍隊伍。然後，這些代表了各洲最高足球水平的隊伍，再齊聚賽場捉對廝殺，先爭小組出線，再通過一輪又一輪的淘汰賽決出冠軍。在此期間，球員們奮勇拼搏、永不言棄。精準的傳球、精妙的配合、逆天的絕殺，不僅帶來極致的視覺享受，盡顯體育之美，更與現代民族國家及共同體概念互相催化，借助媒體轉播攪動社會情緒，成為人們津津樂道的話題。

2026年美加墨世界盃尤其如此。這屆世界盃是首次由三個國家共同舉辦，也是賽事擴容改制後第一屆。參賽隊伍從此前沿用24年的32支擴容至48支，大幅拓寬了各國球隊的參與廣度，將更多國家媒體與民眾的注意力拉向賽場。賽事共設置12個小組，歷經104場激烈角逐決出最終冠軍，賽事規模創下歷史之最。賽場內外，熱門球隊與明星的一舉一動，關鍵場次的每一粒進球，每一個撲救，每一個判罰，都能在賽場外，在輿論場激起漣漪。

然而，褪去純粹的體育外衣，世界盃更是一場席捲全球的資本狂歡。從資本屬性來看，國際足協（FIFA）其實就是一家非盈利性國際體育組織，卻掌握着世界盃賽事的絕對商業話語權，以輕量化運營模式撬動千億級商業市場，無需承建場館、承擔基建成本，僅依靠賽事IP運營便可收割巨額利潤。

席捲全球的資本狂歡

長期以來，國際足協形成了一套成熟的資本經營體系，收入核心來源於賽事轉播權、品牌營銷贊助、門票銷售與周邊授權等四大板塊。而FIFA通過劃分全球區域市場、差異化定價的模式，最大化挖掘轉播商業價值。同時，賽事門票采用動態定價、雙向抽傭模式，搭配全球頂級品牌贊助，構建起低風險、高回報的商業閉環。相較於投入巨大、盈利不穩定的奧運會，世界盃依托成熟的資本運作模式，成為全球盈利能力最強的單體體育賽事。

國際足協（FIFA）精心打造的超級商業IP，世界盃堪稱全球最頂級的「賽事印鈔機」。數據顯示，世界盃商業價值持續暴漲，2022年卡塔爾世界盃周期升世界盃吸金75.68億美元。本屆美加墨世界盃總周期，FIFA預計總營收可能高達130億美元（含預選賽、贊助、版權全周期），漲幅達到72%，創下歷史新高。而另一方面，本屆世界盃的賽事運營總成本僅38億美元，凈利潤超過50億美元。

另外，賽事還帶動體育旅遊，酒店、餐飲、交通、購物、當地玩樂等都從中受益。以本屆世界盃為例，根據FIFA和WTO的聯合報告測算，僅球迷旅遊總消費就會達到約74.8–80 億美元。全球全產業鏈總經濟產出將達到驚人的801億美元，能創造82.4萬個全職等效工作崗位，其中服務業佔絕大多數。

公然干預的權力博弈

當資本深度參與賽事，權力的影子也悄然滲透進世界盃賽場，讓體育盛宴成為權力博弈的舞台。世界盃上的權力博弈包括大國介入賽事博弈，足球強國與弱國博弈，還包括裁判權力博弈。2026年美加墨世界盃期間，美國政治介入幹預賽事的事件就引發全球熱議。和美國正發生軍事衝突的伊朗首當其衝。

伊朗隊參賽遭到美國多番刁難。美國先是以伊朗革命衛隊被美方列為「境外恐怖組織」為政治借口，單獨給伊朗代表團增設遠超其他國家的嚴苛背景審查，導致伊朗高層、後勤、醫療被批量拒簽，賽前有11–15名核心人員永久拿不到簽證，包括伊朗足協主席、足協秘書長、技術總監、隊醫主管、媒體負責人、賽事聯絡官等關鍵人員。後來，美國還強制取消了伊朗在美國境內的集訓基地，逼迫伊朗隊每天長途跨境參賽。伊朗足協多次向國際足協申訴，指控美國將政治帶入體育、實施歧視性待遇、破壞公平競賽環境。而面對美國通過行政權力幹擾伊朗的做法，國際足協也無能為力。

美國總統特朗普直接介入為美國球員巴洛根的紅牌處罰開脫，也引起了巨大爭議。在對陣波黑的比賽中，美國隊主力隊員巴洛根因惡意踩踏對手被紅牌罰下，按照世界盃規則，紅牌球員將自動停賽一場，這是沿用數十年的賽事鐵規。但事發後，美國總統特朗普親自致電國際足協主席恩芬天奴，施壓要求覆核處罰結果、豁免球員禁賽。最終國際足協罕見暫緩巴洛根的自動停賽處罰，使其得以出戰後續淘汰賽。儘管國際足協宣稱裁決為獨立作出，但赤裸裸的政治幹預、刻意的規則變通，讓外界清晰看到世界盃賽事規則對政治權力的妥協。

誰還記得那體育初心？

除了政治權力，裁判手中的賽場裁量權，也成為影響賽事走向、暗藏利益博弈的關鍵權力。每屆世界盃幾乎都存在裁判判罰爭議。在本屆世界盃阿根廷對陣埃及的賽事中，裁判的多次爭議判罰就引發輿論嘩然。不少球迷指出，整場比賽中裁判對阿根廷隊的多次犯規動作視而不見，卻對埃及隊從嚴判罰，直接改變了比賽走勢，最終助力實力與人氣更高的阿根廷隊順利晉級。賽後埃及足壇與球迷集體發聲抗議，直言判罰存在明顯偏袒。

很多媒體評論也認為，阿根廷作為頂流球隊，擁有大量球迷與極高商業熱度，球隊晉級能夠大幅提升後續賽事門票銷量、轉播熱度與商業曝光度，而埃及隊商業價值相對有限。這場爭議判罰，讓外界普遍質疑裁判權力的中立性，批評賽事判罰不再以競技公平為核心，而是服務於賽事商業利益最大化。

不可否認，體育競技的魅力始終是世界盃的根基，但資本的主導、權力的幹預也毋庸置疑。世界盃既是體育盛宴，也是資本利益和權力博弈的載體。如何平衡商業發展、權力邊界與體育初心，守護賽事公平公正，是世界盃未來須直面的命題，也是伴隨這項賽事始終存在的爭議。