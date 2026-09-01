01觀點｜教科書又又又漲價　教育局如何求變？

新學年伊始，莘莘學子將迎接新的學習旅程。對於不少家長來說，為子女買齊教科書開學卻不容易。今年課本價格較去年又貴了3.6%，有中一學生的書單總金額接近7,000元，連教育局也留意事件。局長蔡若蓮表示，即使扣除地圖、字典及練習簿等非必要參考書，必需的教科書費用亦要4,000至5,000元。對於基層家庭，這可能已經是半個月的開支。



教科書的價錢問題，本港家長絕不陌生。2017年課本價格上升2.1%，教育局表示「升幅溫和」；2019年漲價2.7%，局方表示「升幅溫和」；2024年教科書加價3.16%，教育局形容「尚算溫和」。今年加幅3.6%，只得兩成教科書維持售價不變，局長蔡若蓮也表示非常關注教科書價格問題。她重申當局一直要求出版商不應追求精美印刷，盡量以低廉成本製作，確保課本質素同時維持價格平穩；亦為有經濟困難的家庭提供書簿津貼。

家長「埋單」卻沒有選擇權

不少人建議政府恢復發放2,500元學生津貼，或者放寬書簿津貼的入息審查。蔡若蓮認為社會資源有限，若不設審查派發2,500元津貼，未必能夠精準支援有需要家庭。再者，教科書的結構難題在於，選書的是學校和老師，付錢的是家長，使用的是學生。家長作為真正付錢、對價格最敏感的人，完全沒有選擇權可言。

加上學生必須購書，需求缺乏彈性，即使政府直接資助，也不一定為市場帶來競爭削價的動力，甚至有可能是政府花了公帑，得益的是教科書商。競委會幾年前就指控有教科書商，涉嫌在中小學教科書的投標過程中，限制投標時所能提供的折扣幅度，構成《第一行為守則》所禁止的合謀定價、瓜分市場及∕或圍標。

如果教科書的加價問題至少部分源於市場結構，解決方案就應該對症下藥。例如可否透過集體採購，教育局協助學校招標及／或談判條款，以迫使出版商大幅壓低單價？又或者，是否可以支援學校統一採購教科書並建立書庫，以租借予學生使用？甚至更進取的做法是，教育局在什麼情況下，有可能要就價格把關，加幅超額的不獲進入適用書目表？

立法會教育界議員鄧飛指出，學生人數減少，出版社就算加價都未能應對成本增加。這即使反映了部分現實，將成本轉嫁給莘莘學子都是有違教育原意，我們應該有政策鼓勵書商在研發成本與售價之間取得平衡。

新時代需要怎樣的「教科書」？

就本質來說，教科書將龐雜的知識有系統地呈現，用意是確保所有學生都得到一致的學習內容。較高能力的學生、較有條件的家庭當然可以另外尋求更多資源，不論是補習班、名校筆記或是其他精讀材料，但教科書作為基本資源，確保了經濟條件、教學水平或有差異，學生所得到的都不會低於標準。如果連教科書也動輒4,000元、5,000元，令基層家庭不勝負荷，如此異化怎能不加以正視？

平情而論，教育局沒有作壁上觀。「課本、教材和學材分拆訂價」政策，方便學生和家長重用舊書，獨立購買所需學材；出版社在五年內不得隨意更改課本內容或推出新版本，也令二手書更加可行。隨着電子教學成為常態，當局亦透過「香港教育城」、「教育多媒體」提供教學資源，為師生提供印刷課本以外的選擇。

事實上，電子教學甚至是人工智能，正在改變各地教學模式以及對課本的需求。例如瑞典學生的閱讀理解力，隨着過度電子化而下降，政府因而提出「從螢幕回到書本」，要求學校回歸紙本與書寫教育。但與此同時，電子教學的確創造了可能性，讓大學或者教育專業團體編寫開放版權的教科書，讓中小學師生下載使用，若需要紙本，印刷成費亦都有限。

人工智能（AI）更加正在改寫教學方法，令課本內容可以針對學習能力差異而因材施教，一步步引導學生思考。AI內容當然不可以盲目相信、輕易濫用，因此更須推動教育專家研究，以建立可靠、專業的知識庫、教學資源。傳統教科書若不適應轉型，莫說價錢問題，也有可能因為教學成效而被市場淘汰。

改變不會等待人的步伐，適變、應變、求變作為特區政府的理念，同樣適用於教育局。