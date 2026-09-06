01觀點｜孫宇晨算什麼男人？

加密貨幣圈話題人物孫宇晨再度引爆網路輿論。他發表逾6,000字長文，披露昔日與內地女星景甜的感情瓜葛——從親密接觸、奢華旅行、代孕安排，到3,000萬元人民幣聘禮的官司糾紛，事無巨細地呈現在公眾面前。一個掌握巨額資本和網絡流量的男性，竟將私密關係當成威脅籌碼，不但毫不尊重女性，更是公開踐踏現代文明底線。



孫宇晨詳細描摹極度私隱的情節，最為令人不齒。戀人之間的私語、床第之間的互動，本是基於無間信任的連結；然而，當親密關係破裂、當利益衝突顯現，那些私密瞬間竟被公諸於世，轉化成為吸引流量、羞辱前任的武器，充份暴露極度扭曲的佔有慾和報復心。

引發軒然大波之後，孫宇晨還施施然接受訪問，談及文章花了10多個小時完成，主要表達個人真實感受，並非刻意營銷。這是典型的「男性霸權」——把伴侶私有化為某種「戰利品」或「展示品」，而當這件「戰利品」不再順從、或者涉及金錢爭端，他便動用自身輿論影響力，對伴侶進行毀滅式打擊——看似是在「還原真相」、「以法維權」，實質上卻是一種高高在上的「情感勒索」、「數碼欺凌」，企圖繼續主導這段破碎關係。

孫宇晨所刻劃的「霸總」人設，同樣令人不適。從包下五星級飯店全層、派遣私人飛機接送，到隨手轉帳數千萬元聘禮，孫宇晨不遺餘力地展示富豪排場。然而，不論他是「為愛下重手」，還是「花錢買浪漫」，都無法掩飾一種「資本萬能論」的自大。

他似乎以為，只要付出足夠的金錢，就能買到對方的感情、順從和子宮，甚至是對另一個生命的控制權。一旦對方未能如他所願，他便立刻撕下溫柔假面，祭出得失清單，甚至進行司法打壓，把感情糾紛包裝成為商業詐騙。這種「得不到就毀掉」的心態，在心理學中被稱為「情緒巨嬰」——即使資產富可敵國，精神層面卻相當貧瘠和幼稚。

景甜固然擁有一定知名度，但在面對握有頂級資本和流量密碼的孫宇晨時，依然陷入了被動的輿論漩渦，無可避免地遭受全網審視，甚至一定程度的道德指責。可以說，孫宇晨已經成功對景甜發起一場「數碼處決」，並且試圖對外傳遞一個極其危險的信號：只要擁有足夠的網絡話語權，就可以隨意定義感情的對錯，就能夠肆意進行道德的審判。這種強弱懸殊的輿論壓迫，遠遠超出了正常的婚戀糾紛範疇，而是一種赤裸裸的「社會暴力」。

感情聚散離合，本是人生常態，相愛時真誠相待、分手時體面退場。孫宇晨卻一反常態。他在資本世界裏或許風光無限，但由他一手策劃的這場分手鬧劇，不但照出了他的個人道德障礙和情感人格破產，而且充分暴露了權勢如何濫用流量踐踏社會文明底線。如果這就是握有巨額資本的男性氣概，那我們也只能問一句：孫宇晨，到底算什麼男人？