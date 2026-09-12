波士頓草坪的「紫色海洋」 盡顯治理的無能與荒唐

8月31日，美國馬薩諸塞州（麻省）波士頓市中心出現一片特殊的「紫色海洋」，超過2萬面紫色小旗密密麻麻插在波士頓公共草坪（Boston Common）上，每面旗代表一名因藥物過量死亡的人。



當天是「國際藥物過量認知日」。據當地媒體報道，這項活動已在當地舉行多年，紫色旗幟用於紀念麻省過去十年間因藥物過量死亡的人。2022年，該報曾記錄下2萬面紫旗鋪滿波士頓公共草坪的場景，當時現場還豎起一塊牌子，上面寫着：「一面旗，一條生命。」

今年，這片「紫色海洋」再次出現。超過2萬面紫旗從草坪鋪向麻省州議會大廈，不少參加者也身穿紫色衣服。波士頓醫療中心、麻省公共衞生部門等機構共同參與活動，州長莫拉·希利當天來到現場。她邀請人群喊出那些因藥物過量離世的親友姓名，「蘭迪」「卡莉」「比爾」等名字隨後在人群中接連響起。

這一悲情的、唯美的、看起來好像充滿了文學傷感與人道悲憫的場景，是不是特別符合一些人對人道價值的想象？是不是特別符合媒體的流量敘事？是不是彰顯了麻省政府、議會以及當地政黨政治人物和公共衞生部門等，對藥物濫用的反對和民眾生命的尊重？

如果這樣想，就完全錯了！紀念的本質應當是銘記傷痛、倒逼改變、杜絕悲劇重演。倘若紀念無法催生改變，無法遏制死亡，這般流於形式的悼念，便毫無意義，只是一場自我感動的悲情作秀。

波士頓這場年復一年的插旗儀式，年年插旗悼念，年年噩耗不斷，數萬面旗幟鋪滿草坪的盛況，從來不是救贖的開端，而是亂象持續的佐證。這場延續多年的紀念活動，看似是敬畏生命、悲憫逝者，實則是極致虛偽的政治表演和迴避癥結的鬧劇，盡顯治理體系的無能與潰爛。

十年累計兩萬餘起藥物過量死亡案例，足以證明當地公共治理失效、毒品氾濫的沉痾從未根治，悲劇始終在重複上演。本該守護生命安全的政府與公共體系，沒能築牢防線、杜絕風險，而是將治理失敗的累累惡果，包裝成值得歌頌的人文情懷。兩萬面旗幟，不是温情的紀念，而是治理無能的恥辱清單。

這場鬧劇的荒唐之處，在於它用廉價的悲憫，掩蓋了徹頭徹尾的無能與失職。就像一個人因無能與失職犯下罪惡，不用接受懲罰，不為結果負責，只消每周到教堂的墊子上跪一下，只需一場儀式、一次悼念、一番感慨，就能抹平所有治理漏洞與失職。

政客與市民駐足旗海、緬懷逝者、抒發同情，輕易為自己披上人文關懷的外衣，博取輿論贊譽。短暫的悲情抒發過後，所有人都心安理得地回歸常態。沒有根治亂象的舉措，沒有完善的管控體系，沒有嚴厲的整治手段，毒品依舊氾濫，危險依舊存在。

波士頓市政府數據顯示，僅在波士頓，自2015年以來就有近3000人死於阿片類藥物危機。而根據CDC 疾控中心公開數據，2016年至2023年全美每年有超過8萬人死於濫用阿片類藥物。直到特朗普上任，不得不宣佈要打一場全國性禁毒戰爭。

一邊是聲勢浩大的悼念宣傳，一邊是放任自流的治理擺爛。治理失職無人問責，悲劇根源無人深究，唯有儀式年年翻新，掌聲年年如約而至。儀式感代替了責任感，情緒化的悲憫掩蓋了實質性的失職，紀念活動成為政客無能、體系失效的遮羞布，這便是最諷刺的現實。

更令人不齒的是，這種表演還綁架了道德，形成了輿論霸權。舉辦方將形式化紀念與人文悲憫深度綁定，把插旗悼念包裝成敬畏生命的高尚行為。但凡有人質疑作秀的空洞與虛偽，便會被輕易扣上冷漠麻木、無同情心的帽子。特朗普發起的禁毒戰爭，也被某些政客質疑。

真正的悲憫，不是年復一年插旗念出死者的名字，而是斬斷悲劇的行動。執政者必須放棄這種無聊的作秀，直面毒品危機的根源，拿出切實的整治舉措，才是對逝者最好的告慰。沉迷悲情表演、迴避核心問題的虛偽紀念，「紫色海洋」再大，也不過是自欺欺人的鬧劇。