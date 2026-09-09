01觀點｜董建華領特區揚帆改革　八年未竟歷史印證遠見

「香港好、國家好，國家好，香港更好。」首任行政長官董建華多次說的這句話，在當時聽起來好像平平無奇，有如老生常談。香港經歷近幾年的變化，他的信念卻顯得愈來愈有遠見、有智慧。今天我們所說的「抓緊國家機遇」、「發揮內聯外通優勢」、「融入和服務國家發展大局」，不也是董建華早已經說了的，「國家的發展是對香港發展的支持，為香港的發展注入新的動力」？本周二（9月8日）董建華安詳辭世，回首其八年任內為特區揚帆啟航所作出的努力，對當下香港由治及興、以改革破除利益藩籬，意義更是深邃。



「八萬五」——大概再沒有更清楚、更鮮明、更具體的政策主張。董建華上任後的第一份《施政報告》，公布每年興建的公營和私營房屋單位不少於八萬五千個，在十年內全港七成家庭可以自置居所，以及輪候租住公屋的平均時間縮短至三年。後來碰上金融風暴以及沙士疫症，是本港樓市的不幸。但能夠提出這樣的住屋願景，許下這樣的政治承諾，香港人走過接近三十年，才更體會董建華當年之難得。

住屋願景三十年仍在追尋

政府後來制定《長遠房屋策略》，每年更新需求推算，將十年供應目標定於四十多萬個單位。但董建華早在上任之初，不是已經提出制定較長遠的十年規劃大綱，逐年訂出往後五年的具體批地計劃？「要確保每年有穩定的樓宇供應，以及更加準確預測日後的供應量，才可以把物業價格維持在合理水平。」房屋從來都是市民的基本生活需要，樓價本來就不應該大起大落。提出發展新界西北、新界東北，把合適的農地和工業用地重新規劃、興建房屋，董建華三十年前的想法，稱得上是現在北部都會區、重整和釋放棕地的先驅。

五年規劃、着眼長遠發展、從宏觀大局出發⋯⋯董建華毫無疑問也是先行者、實踐者。首份《施政報告》提出在白石角發展科學園，現在看來猶如「超前部署」。董建華成立策略發展委員會，分析的不是三、五、七年，而是在未來三十年可能影響香港的發展趨勢，包括貿易投資全球化的影響、科技發展新動向、全球人口老化問題、國家的經濟改革路向等。他又邀請了科學家田長霖出任創新科技委員會主席，目標是使香港成為發展及應用資訊科技的全球首要城市，尤其是在電子商業和軟件發展上處於領導地位。今天北部都會區以「國際創科新城」為定位，河套香港園區、新田科技城與深圳科創園區產生協同效應，既印證了董建華當年的「創科夢」方向正確，同時也折射出香港是如何錯失先機，以致現在要加倍投入來追落後。

北都創科印證「科技港」遠見

由「八萬五」、科技港到中藥港，董建華的願景在部分人眼中或許只是空洞的口號，但其施政絕非「離地」。政策主張從來都不是目標，而是方法，造福於民、令香港人分享到發展成果，才是施政的目標。這是為什麼他認為要發展知識為本的經濟，創造高增值的就業機會，提高打工仔女的收入，以此改善生活，徹底解決貧窮問題。這是為什麼他規定所有新入職的教師必須持有大學學位和受過師資訓練，全力推廣母語教學，提高香港學生運用中、英兩種語文的能力，甚至提出要在十年內將專上教育的普及率提升至六成。

香港人倚賴炒股、炒樓來致富、「向上爬」，現在如是，過去也如是。但董建華早已經斷言，「經濟增長不能過分倚靠資產價格膨脹」。不論是炒股或是炒樓，泡沫經濟在危機時期往往不堪一擊，物業價格水漲船高也直接令香港成為了世界上營商成本最昂貴的城市之一。香港經濟的結構問題，在金融風暴之後本來就應該正視、根治。「香港要再創繁榮，必須有更廣闊的經濟基礎，更多利用科技和創意，提高本港產品與服務的價值。」——董建華的願景若然未能實現，新加坡、深圳、上海等其他城市在這三十年間如何超越香港，應該至少也給了我們一個「如果」的想像。

改革未竟如今急起直追

「政府內部的規劃和統籌工作，也需要徹底改革」、「教育改革是長期的事業」、「香港必須實施改革，才能夠繼續提供優質醫護服務」⋯⋯董建華可能是歷任特首之中，最強調「改革」的一位。改革當然不容易，來自公務員團隊的阻力、政務官的不合作等，在在都令其政策主張難以切實執行。再加上金融風暴、沙士疫症以及廿三條立法工作而衍生的政治爭議，董建華之任期未滿八年就戛然而止，他當時想必帶着唏噓。對於香港，種種改革未竟全功，房屋問題變本加厲，創科產業仍然要急起直追，教育制度面對人工智能的衝擊，這同樣叫人無法不思考，歷史如果有「如果」的景象。

「我希望日後歷史對他的評價，會較許多市民近年對他的評價為佳。」董建華辭任行政長官後，時任行政會議成員兼立法會議員陳智思說，「他確認了香港有必要進行艱苦而漫長的改革⋯⋯這些改革是必須進行的，而日後亦有必要繼續進行。終有一天，我們必須進行這些改革。」隨着董建華於周二離世，享年89歲，歷史已經作出了評價——正如曾為其行會召集人的梁振英所言，他「高瞻遠矚地謀劃香港的長遠發展及解決深層次民生問題」。