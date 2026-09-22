元朗疑狗咬死人．01觀點｜是時候發起「人狗共融」大辯論了？

9月20日凌晨，元朗壆圍南路近南生圍污水泵房外，一名27歲女子騎共享單車回家途中，懷疑遭三隻狗襲擊致死。一個月前的8月20日，才發生過同類悲劇，一名經營犬隻訓練中心的33歲女子，被一隻格鬥犬襲擊喪命。這座一直高呼「人寵共融」的城市，再次因為狗隻管理從寬從嚴的爭議，出現一定程度的撕裂，而且愈來愈嚴重。



壆圍南路慘案發生之後，不少網民紛紛表示，曾在有關路段遭到狗隻滋擾甚至追咬。負責執行在公眾地方妥善控制狗隻法例的漁農自然護理署（漁農署）也證實，今年6月至8月期間，合共接獲四宗在附近地點發生的同類投訴，並已展開七次捕捉行動，但一無所獲。我們沒有道理譴責署方「為什麼捉不到狗」，但如果狗隻滋擾問題頻繁，甚至頗為嚴重，署方也着實沒有道理不去加強巡捕；如今出了人命，更加需要就執法行動進行嚴肅檢討。

除此之外，有不少市民追問，為什麼新界地區經常出現狗隻或狗群滋擾？這實在和特區政府長年放任鄉郊管理息息相關。過去港府對新界發展抱持消極姿態，任由農地地主把大量土地資源變成貨倉、停車場、拆車廠、廢料場，而經營者普遍都會飼養中大型犬隻用以防盜。儘管《狂犬病條例》規定年滿五個月大狗隻必須植入晶片、領取狗牌、接種疫苗，但在執法寬鬆的情況下，相信連特區政府也無法回答，到底有多少狗隻沒有遵循有關規定。

這些狗隻多數會被放養，但由於未經絕育，結果又繁衍了大量的放養狗和流浪狗。更加棘手的是，香港向來沒有明確的流浪狗隻管理政策。一旦貨倉結業，狗隻就會成為無主野狗，並和其他狗隻一起演化成為極具地盤意識和攻擊能力的流浪狗群。再加上，近年當局近年加緊發展新界，但由於欠缺妥善的動物安置措施，又導致不少受拆遷影響的狗隻被遺棄。動保組織的收容能力有限，愈來愈多野狗匯聚成群，難免威脅人身安全。

冰封三尺非一日之寒，偏偏這座城市又基於各種複雜心理，對上述風險視而不見。人性本是如此，不論官僚抑或市民，多少都會抱持「不見棺材不流眼淚」的僥倖，而狗隻的襲擊或追咬，通常都會被當成無傷大雅的尋常摩擦。但比這種「僥倖」更具影響力的，是一種由人們對於動物的「關愛」所驅使、但被渲染甚至抬高到了神聖不可侵犯地位的「政治正確」價值，使得一些主張加強管束、強制絕育、嚴格圈禁、甚至處置惡犬的聲音，動輒就會被扣上「冷血」、「殘忍」的帽子，根本難以進行討論，遑論凝聚任何共識。

有意無意的「道德綁架」，難免在一定程度上，導致了社會對於危險行為的「去責任化」，甚至消解了狗隻主人的底線責任。正如接二連三的狗隻襲擊事件過後，總有求情聲浪認為「狗隻無辜」，應該給予改過機會。在元朗YOHO連環咬死兩隻小狗的西班牙獒犬「拉里」，在打鼓嶺咬死一名33歲女子的混種格鬥犬隻「太陽」，確實都被狗主丟棄，有着相當可憐的過去——但牠們又都造成了性命傷亡，應否因而被毀滅？沒有人敢提出——無故棄養牠們的狗主最多只會被罰款一萬元及監禁六個月，有多不足夠？沒有人敢回答。

這種社會氛圍，無疑又加劇了歷屆政府不願直面狗隻管理紛爭的迴避姿態，而是採取「大事化小，小事化了」的「無為而治」。如今悲劇一再出現，人們才警覺「出了問題」、官方才承認「做得不夠」，養狗人士和畏狗人士就又吵了起來——管理狗隻從寬從嚴？狗主承擔多大責任？「零流浪狗」是否可取？應否強制狗隻絕育？人道毀滅的邊界何在？

無可否認，經過萬年馴化，狗隻的基因和行為早已高度適應人類社會，加上狗隻擅長解讀人類的表情和情緒、能夠透過眼神接觸觸發人類的照顧本能，使得牠們漸漸成為不少人類眼中的「親密夥伴」，甚至是不可或缺的「家庭成員」。至於華人社會，素來就有養狗傳統，香港更是早於殖民時期就形成了飼養狗隻作為寵物的習慣——這些客觀因素，促使我們在制度上、法律上、文化上都善待狗隻，並對牠們和其他動物採取明顯的差別對待。

例如《野生動物保護條例》規定，餵飼野豬屬於違法行為，最高可被處罰十萬元及監禁一年，但餵飼流浪狗卻沒有被禁止，一些熱心人士在鄉郊的定點投餵更會被鼓勵為「善舉」。再者，只要野豬走入市區或展現傷人苗頭，漁護署人員便會以麻醉槍擊暈並即時藥物處決；然而，當具有同等甚至更高殺傷力的狗隻咬死人類、撕碎同類時，卻有一套相當具備人道關懷的程序，涵蓋隔離觀察、留置查核、行為評估、法庭聆訊及充分的上訴權。

同樣無可否認的是，狗隻作為動物，本就沒有理解人類法治界線和區分道德善惡的理性認知，即使經過萬年馴化，基因深處的領地防衛和掠食野性，也從未真正徹底消失；因此，一旦脫離了人類的嚴格約束，或是受到某種因素的刺激，這種潛伏的本能就會變成奪命的武器。可是，一些不負責任的人類，卻習慣性地躲在狗隻背後，享受着愛心光環和道德陶醉，卻將本應承擔的管束義務和法律責任拋諸腦後，漠視正在威脅公眾安全的失管危機。

我們不能再任由這場關乎人命安危的嚴肅課題，持續淪為「愛狗」和「畏狗」陣營之間的情緒宣洩，而是必須以實事求是的態度，直面現行狗隻管理的漏洞，認真劃定自由放任和公眾防衛的法理邊界。面對這道尖銳的治理難題，特區政府不能繼續扮演消極被動的旁觀者、坐視社會在兩極對立中進一步撕裂，而是必須展現管治魄力，主動引領這場關乎公共安全和動物倫理的「人狗共融」大辯論，確立清晰的方向，破除長年的積弊！