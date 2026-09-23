01觀點｜北都創科需要大學城　大學城不只為了創科

政府上星期推出三幅位於洪水橋大學城的校園區用地，面積分別約16.5公頃、5.3公頃及4.4公頃。政務司司長將主持專責審批小組，評審院校提交的建議書，以及批核和決定校園區用地及貸款方案。根據《2026年施政報告》及《「一五」規劃》，大學城會聯同毗鄰的科技區及產業區，以智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心作定位。



大學在本港的「南金融、北創科」戰略布局中，無疑是重要一環。曾領導Meta人工智能多年的科學家楊立昆，本身也是紐約大學工程學院的教授；DeepMind創辦人哈薩比斯（Demis Hassabis）是倫敦大學學院（UCL）博士，在麻省理工和哈佛大學都做過研究。雖然DeepMind後來賣給了Google，但總部至今依然留在倫敦，原因在於倫敦不只擁有UCL、帝國理工等的人才庫，亦與劍橋和牛津組成「金三角」。又或者生醫科技、半導體等，無不需要大學科研的投入。

大學城能留住下一個AI巨擘嗎？

毋庸諱言，香港本來就不乏人才。過去的問題在於培育出博士、工程師後，因為沒有科技巨頭或成功的初創企業，人才只能流失到美國、深圳或歐洲。所以不論是洪水橋大學城，抑或新田、打鼓嶺大學城，都需要華為、騰訊、晶片廠或國際藥廠等落戶，在大學城周邊設立研發中心。大學培訓出來的人才即使離開學術界、進了企業，他們仍會在香港消費、居住、投資，實質貢獻香港經濟。

北部都會區以創科為重點，當中又以大學城作為切入點，策略上絕對可取。政務司司長的審批工作，必須避免地蓋好了、樓建好了，但吸引不到頂尖人才落戶。在政策層面，數據跨境自由、科研資金過境、簽證極速審批都是重點，如果依舊用傳統大學管理模式，可能無法適應市場快速疊代。大學城應該是學術研究、初創、生活緊密融合，不能是在下班後變成「鬼城」，缺乏生活氣息與社群活力。

另一方面，北都創科以大學城為重點，不代表大學城就只是為了北都創科。本屆政府的一個策略，是擴大優質高等教育，吸引更多非本地學生來港就學。由2026/27學年起，資助專上院校授課課程招收非本地生的自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至50%；資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，亦由100%增至120%。《五年規劃》更加預期，在港修讀全日制專上課程的非本地學生總數將由2024/25學年的接近8萬人，在2029/30學年達到10萬。

哈薩比斯和DeepMind的例子已經說明，英國的高等教育本身就是重要產業，每年帶來數以百億計英鎊的學費、住宿及消費等。甚至在軟實力方面，其吸引全球菁英，輸出英式文化、理念以至是思維模式。同樣，香港的大學城不用局限於創新科技，除了新田大學城專攻醫學、生命健康、AI、機器人，洪水橋大學城是否可以吸引本港大學甚或外地名校設立分校，令香港成為亞洲的國際教育樞紐？打鼓嶺大學城將融入藝術和藍綠發展元素，預留戰略發展空間作未來發展需要，具體上是怎樣？

當留學生不再「非英即美」

當前全球高等教育的生態正在轉變，學生留學不再是「非英即美」。只以人工智能、生物醫藥為例，中國的應用與研發投入巨大，足以吸引不少海外學生前往。對於「一帶一路」沿線國家、中東及南美地區的學生來說，香港不只提供英語教學、國際化的師資與課程，也有利畢業後在香港就業、進軍內地或是在中資企業工作。這是為什麼申請科大的國際生已經不只是印度、印尼、哈薩克及韓國，更有不丹、玻利維亞、智利、卡塔爾等學生； 港大的亞洲環球學人計劃也有來自保加利亞、紐西蘭、泰國及委內瑞拉的學人。

香港以往要成為國際教育樞紐，土地問題直接局限了大學的擴充、學生宿舍的供應，但是隨着北部都會區逐步發展起來，這些難題已經不再是問題。我們是否可以想像，五年後香港的大學也會出了幾個專家，領導AI的最前沿發展，為各大科企爭相招手？我們是否可以想像，波蘭、捷克、巴西、阿根廷、土耳其、埃及的學生到外地留學，首先想到的不是英國，也不是美國，而是香港？要將美好的想像化為現實，三個大學城是至為關鍵的一步。北部都會區可否成為引領亞洲的創科與教育新高地，專責小組責任重大。