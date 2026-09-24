習近平訪美．01觀點｜中美破格相待　世界已大不同

美國總統特朗普夫婦親臨機場，為中國國家主席習近平夫婦訪美舉行接機歡迎儀式。這樣的場景，在至少半個世紀以來的美國外交史中並不常見。同樣，中國國家主席訪問美國，恰逢聯合國召開大會一般性辯論，各國領導人雲集總部紐約，中國國家主席沒有現身，而是另派國家副主席韓正專程參加。中國的國家主席和國家副主席同時在美國境內，從事兩場性質不同的外事活動，如此場景在中國外交史上也是絕無僅有。



雙重破格接待

展現特別尊重

美國總統親自到機場接機，自「冷戰」結束以來共有四次，除了習近平這次國事訪問之外，還有2008年小布殊到安德魯斯基地迎接教皇本篤十六世，2015年奧巴馬到安德魯斯基地迎接教皇方濟各，2025年特朗普到阿拉斯加埃爾門多夫基地迎接俄羅斯總統普京。教皇本篤十六世和方濟各是宗教領袖，不是世俗國家領導人；普京到訪阿拉斯加不是進行國事訪問，雙方元首只在機場會唔，結束之後普京隨即打道回府。

這一次，習近平是以一個能和美國平起平坐的大國最高領導人的身份，對美國進行正式國事訪問。相對於普京當時有求於特朗普的被動與卑微，人們普遍認為，習近平手裏的牌要比東道主特朗普大得多、多得多，也自信得多。因為美國深陷伊朗戰爭，亟需中國幫忙，同時特朗普又面臨中期選舉壓力，需要用一場超規格接待，展現他與習近平有不一樣的關係，並將之作為外交成績向選民展示。然而，對中國而言，這只是一場純粹的對美國事訪問，沒有摻雜任何其它完全可以順帶而為的外事活動。這也充分反映中國對美國的態度。

另一方面，聯合國大會每年9月在紐約舉行，很多國家領導人都會把對美訪問和出席聯大合並處理。中國領導人以往赴美訪問，如果遇到聯合國開會也會將行程合並，順道前往。不過，這次中方選擇把兩件事拆開——國家主席專程赴華盛頓進行純粹的國事訪問，集中開展中美元首雙邊會談；而聯合國大會相關事務，另由國家副主席赴紐約參會。箇中含意明確：訪美核心目標就是中美雙邊對話，不是藉着參加聯合國會議「順帶」見見美國總統。這避免了把中美元首會晤降格成眾多多邊間隙裏的一次短會，以示對美國的尊重。

實力決定待遇

告別居高臨下

那麼，中美破格相待背後，到底有何深意？

觀察特朗普出任總統後的「霸道總裁」外交風格不難發現，特朗普絕對是大國實力政治與現實主義政治的信徒，禮遇厚薄完全隨實力對比和美方利益隨意調整，體現出典型的大國霸權式外交。對方國家的實力大小、影響力如何、手裏是否有籌碼、是有求於美國還是美國有求於對方，在很大程度上決定了可以從特朗普那裏得到何種待遇。烏克蘭總統澤連斯基、南非總統拉馬福薩，甚至盟友國家的領導人，都沒能得到過特朗普的好臉色。

但面對中國，特朗普主動跳出沿用多年的接待流程，與夫人一起親自到機場接機。這不是單純的禮節示好，而是歷經數輪貿易戰、關稅博弈之後的務實認知。特朗普已經切實認識到，中國已經強大到美國無法壓服的程度，在經濟體量、產業鏈、市場規模、軍事實力、戰略自主能力等方面，都非其它國家所可比擬。因此，美國不僅難以繼續沿用過去「從實力地位出發」居高臨下指指點點，在很多方面甚至還有求於中國，那就必須與中國平等對話，給予中國充分禮遇。中國的外交安排也說明，我們始終對美國保持着最充分的尊重與重視，並沒有因為美國打壓而作出情緒回應，更沒有因為自身實力提升在外交上變傲慢。

跨越冷戰舊影

拒絕霸權共治

這種實力對比的變化，難免催生外界熱議的「G2」的視角。不過，需要釐清的是，中國在外交上始終不承認「G2」，拒絕所謂「中美共治世界」的提法。特朗普本人多次提到這一設想，由中美兩個大國聯手主導全球事務，代替其他國家制定規則；然而，這和中國堅持多邊主義、主張世界多極化、大小國家一律平等的外交立場完全相悖。

但無可否認的是，從現實實力和影響力來看，中國是當今世界唯一能夠在綜合國力層面和美國形成對等博弈的大國。全球範圍內，沒有任何其他國家，能夠像中國這樣在經貿、科技、地緣政治等多個維度，同美國長期、全面互動。全球幾乎所有重大議題，一單沒有了中美的溝通協調，都很難妥善推進。從這個意義上說，已經形成實質上的「G2」格局。

67年前的1959年，同樣是在安德魯斯機場，蘇聯領導人赫魯曉夫訪問美國，時任美國總統艾森豪威爾也在那裏迎接。那一年，蘇聯是世界上唯一能夠與美國平起平坐的超級大國。67年過去，蘇聯早已解體，同一個機場迎來了中國國家主席。中國無疑也是唯一和美國旗鼓相當的超級大國。不過，中國絕對不是蘇聯，習近平也絕對不是赫魯曉夫，因為中國不會走當年蘇聯與美國稱霸、奪權的老路，也無意於和美國結成「G2」共治世界。

但無論如何，中美關係確實是當今世界最重要的雙邊關係，也是全球戰略穩定的關鍵支柱。中美以各自破格的方式，共同向世界發出了願意將「雙邊議題」置於優先位置的明確信號。從這一天開始，世界就與原來不同了。