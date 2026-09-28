01觀點｜中美關係新定位　北京掌握主導權

「非常成功」——9月26日，萬眾矚目的「習特會」結束，國家主席習近平和美國總統特朗普，不約而同以此形容會晤成果。及後中方公布中美達成八點共識，首要就是「構建『基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係』」。這絕對值得世界震撼，因為它打破了長期以來單方面由華盛頓所主導的中美關係；或者說得更直白一些，北京牢牢掌握了引領雙邊互動框架的頂層設計，展現了前所未有的議程設定權。



今年5月，特朗普訪華期間，兩國元首共同確認中美建設性戰略穩定關係新定位，明確朝着合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力。事隔不足半年，習近平應約訪美，進一步拓展中美關係新定位的內涵，明確「尊重、公平、對等」的重要性。

外交部部長王毅解釋：「『尊重』就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。『公平』意味着開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。『對等』意味着兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。」

每一項都對應了中美交往中美方曾呈現的負面姿態，也折射了中方在中美建交路上的步履維艱。從在地緣夾縫中尋求戰略生存，到接受美國主導的國際體系規則，再到今天能夠促使美國基於「尊重、公平、對等」深化雙邊關係——除了中國，也只有中國才能做到。

在1970年代，「乒乓外交」叩開了塵封多時的中美外交之門，老一輩領導人巧妙地利用「冷戰」的結構性裂痕，為國家贏得了安全緩衝的時間和「改革開放」的環境。然而，彼時中美關係的戰略主導權完全掌握在美國手中，華盛頓始終是高高在上的「施予者」。

至1980年代末期，「蘇東劇變」浪潮席捲整個社會主義陣營，國家也無可避免地陷入一場政治風波，引發「六四事件」這一悲劇，美國基於國際壓力一度對中國進行經濟和外交制裁，後經雙方密史多次斡旋才逐漸恢復正常往來。儘管國家隨之又迎來「姓社姓資」的路線之爭，幸而鄧小平提出「三個有利於」作為判斷標準，以實用主義和經濟成效超越意識形態的紛擾，建立「社會主義市場經濟體制」，把國家精力集中到發展中去。

2001年，美國打着將中國納入西方發展軌道的算盤，支持中國加入世界貿易組織（WTO），而中國雖然被動地接受了那套由美國所主要的國際貿易秩序，卻也因而正式融入全球經濟，並且順勢完成工業化的躍進，促使產業結構的升級和經濟規模的暴增，成為世界第二大經濟體。與此同時，美國卻因為製造業空心化和金融業泡沫化而逐漸衰退，繼而引發對華政策的全面轉向，認定中國就是罪魁禍首，並且意圖挑戰美國的霸權地位。

過去十年，正是中美關係峰迴路轉的關鍵。2017年，共和黨特朗普首度執政，將中國定性為「首要戰略競爭對手」，貿易戰、科技封鎖、與中國脫鉤等激烈舉措接踵而至，以為可以沿用在世界各地橫行霸道的單邊制裁迫使中國退讓，後續甚至大張旗鼓介入香港的「反修例風波」，而中國始終保持定力，做好自己該做的事。2021年3月，民主黨拜登上台後不久，中美隨即在阿拉斯加舉行高層級外交對話，在美方開場批評之後，中方隨即以「國沒有資格居高臨下同中國說話」嚴厲駁斥，開始主動為雙方建立對話框架劃定底線。

那無疑開始摧毀華盛頓自以為還有優勢可以壓垮北京的幻象；而自去年特朗普再次執政以來，儘管一再對中國發起從關稅到創科的極限施壓，但中國始終沉着應對，表明「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」，以高強度反制打擊美國要害。無畏無懼的底氣，是紮實的實體經濟實力和科技自主能力——在高端晶片製造和人工智能等領域，形成了與美國並駕齊驅的格局；在新能源汽車、動力電池、光伏裝備等產業，更是掌握了全球的絕對產能。

與此同時，美國近年屢因地緣衝突而深陷道德聲譽透支，由美國主導的國際秩序和金融體系備受衝擊。相較之下，中國深耕「一帶一路」倡議、推動金磚國家擴容，並促成沙特與伊朗和解，並在廣大「全球南方」國家中樹立了聚焦合作發展的負責任大國形象。

中美同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，正是雙方關係已經翻過舊頁、並將由中國主導開啟新篇——跨越「修昔底德陷阱」的開始。