赤柱豪宅少鋼筋．01觀點｜公眾疑慮到頂點　監管部門勿手軟

建灝地產發展的赤柱豪宅項目One Stanley，被揭主鋼筋數量與獲批圖則不符、地面低層橫樑保護層缺乏鋼絲網等嚴重工程質量問題，屋宇署日前（10月3日）證實現正進行嚴肅調查，並強調半年前接報到場視察後「認為整體樓宇結構沒有明顯危險」。不過，署方之說顯然無法釋除公眾疑慮，畢竟去年宏福苑火災所牽涉的貪贓腐敗和監管疏漏等真相尚未大白，而香港建築工程業界的信譽，也正面臨非常嚴峻的挑戰。



10月2日，地產新聞平台《胡 ‧ 說樓市》刊出One Stanley一間獨立屋的鋼筋質量調查報道後，翌日深夜發展商建灝地產轄下附屬公司、One Stanley發售方「堅維」發表聲明，表示如果發現施工疏漏或失誤，必定依法作出補救和追究責任，亦會嚴肅跟進社交媒體上的相關言論。從字面觀感上看，發展商/發售方似乎展現一種「受害人」的強硬姿態，難免令人質疑試圖劃清界線，甚至施以某種輿論壓力。然而，發展商作為這個項目的發起者、主導者、甚至最大獲益者，本來就對整個建築工程的質量，負有不可推卸的主體責任。

不過，發展商和承建商具體需要負上什麼責任，仍然有待監管方和執法方的進一步調查。同樣是在當晚深夜，屋宇署向外界通報，早於1月接獲業主代表作出舉報，署方則於3月到場視察並展開調查，且於過去三個月內進行多次測試，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部分樓板的鋼筋配置與圖則不符。署方在新聞稿中兩度強調「整體樓宇結構沒有明顯危險」，又兩次提醒建築專業人士和承建商切勿違反《建築物條例》的規定。然而，署方之說不但未能釋除公眾疑慮，反而衍生以下四大亟待回答的問題：

第一，「沒有明顯危險」，就能高舉輕放？屋宇署的說法，或多或少透着一種以「未塌樓、未死人」作為底線的監管思維。然而，在一般人的預期當中，豪宅除了地段極貴和裝修極奢之外，也應具備極高的安全餘裕，一旦出現鋼筋保護層的缺失或數量不足，恐會加速鋼筋的銹蝕或混凝土的剝落，不但嚴重縮短建築物的壽命，更會埋下長遠安全隱患。署方尤其不能放寬標準，更加不應放鬆警惕，以免助長業界「得過且過」的僥倖心態。

第二，耗時八個多月調查，是否合情合理？從接獲舉報，到現場視察，再到進行涉及混凝土強度反彈錘敲測試、面層測厚儀勘測、表面雷達勘測鋼筋配置、鑽芯抗壓測試、現場開鑿檢驗等方面的檢驗，前前後後用了八個多月。對於監管部門而言，他們或許只是按部就班地執行發信詢問、等待回覆、排期到場、開鑿查驗等既定程序，但對於外界來說，這種效率低下的時間長度實在難以接受，這種拖沓被動的官僚姿態更加匪夷所思。

第三，「行業自管」還行得通嗎？早於2023年7月，涉事獨立屋已獲得屋宇署發出俗稱「入伙紙」的「佔用許可證」，證明該樓宇在建築結構、消防安全、逃生通道及物業用途上，均符合《建築物條例》及最初呈交的建築圖則標準。三年過去，卻爆出不符圖則的工程醜聞。「入伙紙」一般由發展商的認可人士（AP）向屋宇署提交申請，再經署方派員到場檢驗後才會發出。這套制度能否行之有效，關鍵在於專業人士能夠嚴格保持職業操守和獨立判斷；但眾所周知，在現實運作中，這些認可人士均由發展商直接僱用，與之存在天然利益衝突；在缺乏官方強而有力的外部監督之下，商業利益難免凌駕專業操守。

第四，業界貪腐的病根在哪裏？從安達臣道「港人首置盤」爆出結構牆缺少鋼筋，到三個「簡約公屋」地盤出現偷剪撐板螺絲，再到瑪麗醫院新大樓的各種建築疑慮，在在證明One Stanley的偷工減料並非孤例。不少分析指出，問題根源離不開非常畸形的建築採購生態。在「價低者得」的招標體系下，承建商往往以不合理的低價競標；中標後，發展商和總承建商為了榨取最大利潤，又會將工程層層分判至三判、四判甚至五判。每一次外判，都會被抽取一層利潤，到最底層時合約金額多數已被壓榨得所剩無幾，一些人士就會採取偷工減料、減省工序、偷剪鋼筋或少放鋼絲網等不法手段，置工程安全於不顧。

宏福苑火災的慘痛教訓歷歷在目，可見建築安全的漏洞，隨時可能吞噬無辜的生命。宏福苑獨立委員會的調查報告將於月底公布，據報保安局前副秘書長莫君虞和體育專員蔡健斌兩名資深政務官也已被安排為行政問責做前期工夫。普羅大眾對於特區政府的追責問責抱有極大期望，也對當局帶領建築工程業界打破藩籬徹底改革寄予一定厚望。如何處理One Stanley的工程問題，同樣考驗現屆政府的決心，畢竟香港市民的耐性已經達到臨界點。