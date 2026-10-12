賴清德雙十演說．01觀點｜政治語氣微調　台獨底色沒變

10月10日，台灣賴清德發表題為「台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」的「雙十演講」。相較於2024年演講中8次提到「中華民國」，2次提到「中華民國台灣」，以及2025年有4次提到「中華民國」，2次提到「中華民國台灣」，今年「中華民國」只出現2次、「中華民國台灣」則是一次也沒有出現，連他過去經常強調、帶有「新兩國論」色彩的「兩岸互不隸屬」也沒有出現。



演講詞彙變化

政治語氣微調

相較於以往演講中對中國大陸表達非常強烈的對抗性宣誓，賴清德這場演講將大部分篇幅放到了台灣內政，特別是民生與經濟領域，試圖結合過去一年台灣在這些領域取得的成績、接下來的治理主張與政治抽象層面的民主自由概念等，將自身打造成推動台灣發展進步、維護台灣民主自由的有作為的領導力量，以其獲得民眾認同。

在談到與美國等國家的關係時，他也沒有像以往演講那樣明確表現出通過擁抱美國和加入美國主導的西方體系與中國對抗的說辭，僅表示「樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險」，並表示台灣會在「印太區域」扮演角色並加強與國際交流。

但數字的變化與內容結構的差異，並不代表賴清德的政治立場有任何變化，在整篇演講的字裏行間，都可以清晰透出賴清德作為「務實台獨工作者」的底色。

偷渡國家概念

難掩台獨本色

演講一開始，賴清德就以一句「我們都立足在同一個台灣......就是讓我們的國家」，在「台灣」和「國家」之間畫上等號，為這篇演講注入了「台獨」本質。隨後一段，談及台灣民主化30年時，賴清德又故伎重演，而且将中國大陸描述為台灣的安全威脅，並重彈民進黨所謂「台灣未來要有台灣人民自己決定」的老調：「30年前，面對飛彈威脅，台灣人民依然勇敢走進投票所，完成台灣人民『當家作主』的百年追求，用手中的選票告訴世界：這個國家的主人，是人民；台灣的未來，要由台灣人民自己決定。」

在演講其它部分，這種將「台灣」（並非中華民國或中華民國台灣）定義為一個獨立國家的內容也隨處可見。這些都是民進黨的常用論述，在蔡英文、陳水扁、甚至李登輝的演講中都很常見。囿於兩岸分治的政治現實，國民黨政治人物在論述相關議題時也經常將「國家」語境收窄到「台灣」，但國民黨論述所指台灣是「中華民國」治權涵蓋到的台澎金馬，此意涵在《中華民國憲法》中有明確定義，和民進黨賴清德等所指的作為主權國家的「台灣」有本質不同。是以，「中華民國」成立115周年這個最關鍵的數字，在賴清德的演講中完全沒有出現，就像給一個人過生日卻不明言其年齡一樣不可思議。

中美共識衝擊

盡顯無奈被動

在經濟民生部分，賴清德將「紅色供應鏈」與戰爭與威權持續擴張、全球經濟面臨關稅、能源等視為台灣面臨的多重挑戰。在地區與國際安全部分，賴清德明确將「中國」定義為「侵略者」，稱「中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀」。他還聲稱會持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，「讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量」，並且會透過全社會防衛韌性的準備，「整合中央、地方與民間量能，提升能源、通訊、交通、金融、糧食與醫療的持續運作能力」。這些都是賴清德在就職演講和此前兩次雙十演講中的主張，只是換了一種語氣說了出來。

值得關注的是，今年9月，國家主席習近平在訪美期間與美國總統特朗普達成了中美是「二戰盟友」的共識，從根本上釐清了「中華民國」在抗戰期間的歷史角色，深度衝擊到台灣長期仰賴美國才得以維持政治存在的現實，使得「疑美論」再次發酵，將民進黨政府放到了非常被動、尷尬的位置——賴清德也在演講中對此進行了回應。

升級治理論述

包裝兩岸對立

賴清德在這部分以罕見的嚴肅語氣表示：「我們樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險，但是，我們也必須指出，要維護區域的安全、和平與穩定，不但要正確理解歷史的發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。」——當中的「但是」和「必須指出」，將賴清德被中美關係回穩所暴擊後的無奈，盡數暴露。

最值得警惕的是，賴清德試圖將過去相對簡單的「抗中保台」，轉化為一套更完整的治理論述，把國防安全、民生經濟、民主制度與國際角色整合起來，並將兩岸問題放進國際秩序、台灣內部治理及中美競爭的脈絡中處理。正如國台辦所批評，賴清德的講話「罔顧事實、顛倒是非，誤導民眾、用心叵測」，是其作為「務實台獨工作者」的「本色表演」；顯而易見，他仍「頑固抱持台獨分裂思維，渲染大陸威脅，鼓吹民主對抗威權虛假敘事，妄圖以武謀獨、倚外謀獨，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定」。