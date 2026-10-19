01觀點｜法國學運演變騷亂　戳破和諧榮景假象

80萬人聚集在巴黎街頭，青年臉孔不乏其數，警察維持秩序——不到一個月之前教宗良十四世到訪，街上同樣擠滿人群，當下的法國卻可謂面目全非，搶掠、縱火、店舖毁壞，示威者與警方直接衝突。「Génération 67 refait Mai 68」的口號，意指興起「six seven」的Z世代和Alpha世代年輕人，正在發起一場堪比1968年5月的學運。



「67一代」掀五月風暴

和諧榮景只是皇帝新衣

示威由巴黎東南面的凱代爾（Créteil）高中生首先發起，起初聚焦於教師不足、課室狹小、校舍老化、課程安排以及大學入學制度等問題，後來擴展到對生活成本、公共服務、收入縱至政治的不滿，工會、家長等群體陸續加入。歷史上從來沒有一夜之間、突如其來的騷動，當前的衝突意味着不久之前的場面和諧只屬表象，法國的深層次矛盾一直存在。

示威由對教育開支的不滿而引發，本身具有象徵意義。教育之重要，因為普羅大眾一直被告知（或者可以說是「灌輸」）：只要接受教育、付出努力、遵守規則，就可以在公平競爭中改善生活，甚至是出人頭地。學位當然不必然等如收入，但現代社會的出身不再如「舊制度」（ancien régime）般決定一切，公共教育能夠賦予人民更多選擇。

努力難有美好未來

社會契約徹底崩潰

然而，若要實現教育資源的公平分配，關鍵不只在於學校有沒有足夠教師、學習環境是否理想，我們同樣不能忽略的是，年輕人每天接收到的資訊是——人工智能（AI）又再怎樣突破、哪些工作已經可以被取代，文憑的價值也開始受到質疑。如今電動車都可以「飛天」，學生卻不知道辛苦三、五年之後，將來在市場上是否還有一點價值。所以這場學運的深層問題之一，是年輕人不再相信努力能夠轉化為合理的未來，而這直接動搖對整個社會契約的信念。這是為什麼「法國大學聯盟」在譴責失控示威、暴力騷亂的同時強調，年輕人的憤怒和不安由來已久，面對社會流動性的不公不義，學生渴望一個更美好的將來。

馬克龍政府聲稱，高等教育的預算由2017年的133億歐元增加至今年的155億歐元，增幅達 17%。但正如經濟學家皮凱提所指，同一時期的通脹率高達22%，因此預算實際上減少了5%；與此同時，法國大學生人數由260萬人增加至超過300萬人，此消彼長之下每名學生所分配到的資源少了20%。這意味，即使年輕人努力讀書，考獲高中畢業會考文憑，也未必有足夠資源與名額進入高等教育。許多學生最後被分派到的課程，完全不符合他們的需求和志向。

人均資源跌兩成

不患寡而患不均

況且，這只是法國平均的情況，未計算地區之間的差異。即使兩所學校的學生都享有免費教育，但其中一所學校教師充足、設備完善，另一所學校卻長期師資不足、設備陳舊，原本在家庭資源、學習支持等方面已經處於弱勢的學生，只會更加難以追上同儕。教育原本作為同一條起跑線，讓下一代公平競爭，現在反過來加劇差異，學生經歷到更大的不平等。

馬克龍政府緊縮教育開支，看似是經濟、財政條件有限下的務實之舉。但背後的真相是，法國並不貧窮。皮凱提引用數據指出，法國私人財富的佔GDP的比例自1970年以來已從300%上升至 600%，而且高度集中於最富有的金融資產，換句話說，法國的私人財富與公共財富的總和，是前所未有般的富有。二戰結束後的法國百廢待興，尚且能夠建立一套團結國家的稅制，對最富有的資產徵收高稅。現在法國的問題是貧窮抑或分配不均，答案顯而易見。

民怨催生極右崛起

換人也救不了法國

如果所謂的「六七一代」正在重演六八學運，法國人不會忘記在意識形態左轉、社會擁抱文化解放、去威權化之後，適應不來的民眾將移民問題、失業率以及犯罪問題通通都歸咎於政府及左翼的頭上，民族主義者、天主教保守勢力等團結起來，間接促成了極右翼勢力抬頭，老勒龐（Jean-Marie Le Pen）的「國民陣線」（現稱「國民聯盟」）順勢而起。

民調顯示，極右「國民聯盟」（RN）黨團領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）和極左「法國不屈」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）梅朗雄，都有可能進入第二輪投票，但勒龐在第二輪將大幅領先梅朗雄。仍然陶醉於Celine Dion演唱會的法國總統馬克龍或許已經阻止不了法國變天，甚至每一日都在令民怨更加沸騰。可是，即使選民可以選票換上另一個人執政，卻無法正視社會不公、不願破解深層次矛盾、未能疏導人民的不滿情緒，等在法國面前的將是又一場黃背心運動、另一次學生示威。