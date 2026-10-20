臺日電梯．01觀點｜又有建築工程出事　談何再信「專業自主」？

機電工程署昨日（10月19日）公布，在完成巡查由「臺日電梯」安裝的376幢樓宇中，竟有多達338幢樓宇的升降機沒有安裝耐火門框組件，佔比近九成。目前機電署最新已下令排查全港承辦商近10年工程，新界南總區重案組也以涉嫌「欺詐」罪名拘捕三人；然而，這絕非一間承辦商的敗壞或個別工程師的失職——當耐火門框都可被集體「偷工減料」，而相關工程竟能順利通過驗收並長期「合規」運作，社會必須質問：政府長期依賴建築維修工程專業的自律自管，到底造成了多麼嚴重的監管漏洞？



升降機耐火門框組件藏於混凝土結構之內，儘管在日常運作中難以用肉眼察覺，但防火防煙作用非常關鍵。一旦大廈發生火警，如果沒有耐火門框充當密封屏障，升降機井道極易形成「煙囪效應」，迅速將高溫濃煙抽送至各個樓層，直接威脅所有住戶的生命安全。由「臺日電梯」負責的九成樓宇，竟然出現集體「漏裝」耐火門框事件，實在難免令人懷疑這是否某種行之有年「業界潛規則」或「系統性欺詐」。不過，比違規者更令人膽戰心驚、憤憤不平的，是現行監管機制對於這種盲點的「視而不見」，甚至是「慣性推搪」。

「01觀點」一再指出，特區政府對於公共安全及建築工程的監管，過度依賴「專業自主」、極度信任「自我規管」。這源於港英年代就形成的「積極不干預」管治習性，加上「新自由主義」所追捧的外判之風，管治團隊和官僚體制習慣於讓自身的「監管」角色退居次位，而是把個別行業的准入、監督和懲戒權力，讓渡給由相關業界的專業人士進行把關。如果業界人士都能秉持職業操守，確實能夠保障一定標準；然而，如果政府部門完全信奉行業自管，就有可能衍生缺乏制衡的「獨立王國」。工程業界便是如此，所謂常規巡查往往流於表面文件審核，只要註冊工程師簽署蓋章，監管部門就會照單全收。

可以說，港府對於「專業自主」的迷信與放任，早已演變成為相當嚴重的行政偷懶，甚或不可理喻的責任轉嫁。去年曾被機電工程署評為「安全之星」的「臺日電梯」，今年旋即出現巨大的公共安全漏洞，難怪有人批評「專業自主」淪為了「專業包庇」。面對外界諸多疑慮，機電工程署署長潘國英只接受過《無綫新聞》的訪問，並承認「發許可證前巡查不看門框」；然而，該說法與屋宇署《建築物消防安全守則》及機電署《升降機工程及自動梯工程實務守則》對於升降機井道耐火性的具體規定有所出入。除此之外，署方便沒再透過其他渠道交代更多進展，甚至沒有回應其他傳媒提問，更令外界深感當局監管失職。

另一個業界「無王管」的死結，是在許多舊樓維修工程當中，由於業主立案法團缺乏專業知識，極易陷入「價低者得」陷阱。部分承辦商通常會以遠低於合理成本的價格競標，中標後再透過削減隱蔽工序、省卻法定安全組件來補償利潤。如果政府仍然無法在招標規範、合約審查及施工驗收上扮演積極角色，所謂的「市場競爭」只會陷於「劣幣驅逐良幣」的惡性循環，最終必然導致毫無專業辨識能力的小業主承受安全風險和財政損失。

從安達臣道「首置盤」結構牆缺少鋼筋需要拆卸重建、幾個簡約公屋地盤剪短螺絲事件，到瑪麗醫院新大樓工程質量問題、赤柱豪宅One Stanley鋼筋風波，連串醜聞早已撕破工程疏漏只屬「個別事件」的謊言。當局口中偶一為之的「害群之馬」，早已變成盤根錯節的「害馬之群」。宏福苑火災的慘痛教訓更加告誡我們，建築安全絕對不容半點妥協。市民對於工程質量的信任底線早已告罄，特區政府萬萬不能再以官僚態度姑息養奸、工程業界同樣不可抱持僥倖心理，否則積壓已久的怒火終將爆發，恐會再次動搖特區治理根基。