APEC財長會．01觀點｜不只是熱情東道主　更要建亞太共同體

2026年亞太經合組織（APEC）財政部長會議昨日（10月21日）在香港圓滿結束。這是今年國家作為APEC東道主的重要一環，也是香港特區首次承辦專項領域的部長級會議。會議發表了《2026年APEC財長聯合聲明》及《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》，並就支持民生發展的財政政策、普惠金融創新等議題達成多項務實成果，為即將於11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議奠定堅實財金基礎。



超越盛事框架

重塑樞紐定位

行政長官李家超在會見財政部部長藍佛安時，特別強調香港將會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。時值國家「十五五規劃」開局與香港首個「五年規劃」落地的關鍵交匯年份，我們既要肯定這場國際盛事的成功舉辦，也要保持理性深化思考：在充滿不確定性的全球地緣政治與經濟環境中，香港如何超越傳統的「會展平台」定位，真正將「主場外交」的制度紅利轉化成為推動自身深層次改革和區域經濟一體化的核心動力？

正如《財長聯合聲明》所指，全球及區域經濟固然有所韌性，但地緣政治緊張、供應鏈脆弱、金融條件收緊以及政策不確定性等下行風險依然如影隨形，會議因而重申《2040年布特拉加亞願景》，聚焦「開放、創新、合作」，推動建設開放、強韌的「亞太共同體」。

填補基建缺口

創新混合融資

去年APEC會議上，國家主席習近平強調要深化財經領域合作、穩步推進區域經濟一體化。今年APEC財長會議選址香港，戰略意圖顯而易見——既向國際社會展示「一國兩制」之下香港獨特金融優勢，更冀善用香港「內聯外通」的樞紐地位，推動亞太財政金融合作走深走實。香港往往習慣於將這類高規格會議視為「盛事經濟」的績效指標，着重宣傳效果、偏重計算抵港外國官員人數；然而，「01觀點」一向主張，香港必須主動擺脫單純的「中介」角色，積極為構建「亞太共同體」提供獨一無二的金融工具和制度產品。

面對亞太發展中國家龐大的數字基建資金缺口，財長會議提出動員公共、私人資本及多邊開發銀行的全生態系統方法，利用擔保與混合融資降低風險。香港具備深厚私人資本和專業服務優勢，但長期過於偏重傳統地產金融市場，對於長周期、高風險的新型基建金融創新不夠敏銳；如今應以亞洲基礎設施投資銀行在港設立辦事處為契機，主動搭台打造「亞太數字基建融資中心」作為混合融資基地，引導國際資本投向區域的綠色數字轉型。

聚焦民生福祉

深化普惠金融

在普惠金融與支持民生發展方面，《財長聯合聲明》特別強調「全生命周期人力資本投資」和「提升公共支出效率」。這為正在推進治理改革的香港帶來很大啟發。「普惠金融」不只是針對低收入經濟體的概念，事實上，這個貧富極為懸殊的高度發達社會，應該如何利用金融科技降低中小微企業的融資門檻、提升基層市民的金融素養與保障，同樣是關乎民生福祉和繁榮穩定的迫切課題。特區政府在推動「人民幣國際化」和「可持續金融」等重大發展方向時，必須貫徹「以人為本」的財政理念，確保金融發展的紅利能夠切實惠及廣大市民與中小企業，而非僅僅停留在少數金融機構的資產負債表上的記述。

特區政府上月公布了《一五規劃》和《2026年施政報告》，旨在主動對接國家「十五五」規劃，鞏固提升國際金融中心地位。這一方向值得肯定，但「對接」不能流於口號。

轉化國家信任

共建亞太未來

財政部連續多年在港發行國債並首發人民幣綠色主權債券，樹立了可持續融資標桿並堅定支持香港的離岸樞紐地位。接下來，香港應將這種國家信任轉化成為吸引全球投資者的磁石，配合高水平對外開放，加快擴大人民幣在大宗商品交易、供應鏈結算與綠色金融的應用，深化與內地市場互聯互通並升級離岸人民幣生態系統，推動人民幣成為亞太貿易與投資的主流結算及計價貨幣，實現真正的「深度增值」。除此之外，香港還可憑藉頂尖大學與國際財金經驗，結合亞太財經與發展學院項目的成功，與國家部委及國際組織合作打造新一代財金監管人才的區域培訓基地，提升軟實力、增加話語權。

2026年APEC財長會在港落幕，再次彰顯香港在國家外交與區域合作大局中的戰略地位。外界都在看香港，不只看我們能否辦好一場安排妥帖的國際宴會，更是看香港能否在「一國兩制」的新階段，展現出銳意改革的決心、靈敏的市場嗅覺以及包容的發展胸懷。