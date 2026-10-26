宏福苑問責．01觀點｜要求嚴懲非民粹　政治包庇是大害

宏福苑大火奪去168人的寶貴生命，至今仍是縈繞全港市民心頭的巨大創傷。正當社會各界屏息以待調查結果、期盼涉事官員承擔責任、寄望徹底改革堵塞漏洞之際，一些報章社評和建制名流相繼奏起「問責不能淪為輿論審判」、「切忌情緒化祭旗」等論調，甚至搬出「一國兩制」作為香港不應仿效內地嚴厲處置失職官員的藉口，極力將追責焦點由「政治問責」轉移至「制度改革」。這股無所不用其極地為涉事高官護航之風，不但違背現代公共治理的基本倫理，更加是對死難者及其家屬的二次傷害！



刻意製造虛假對立

掩飾官員失職之責

顯而易見，那些言論刻意將「問責」和「改革」對立起來，試圖貶抑公眾要求官員下台的合理性，同時抬高政府推行制度改革的認受性。然而，「問責」和「改革」根本不應有輕重之分，特區政府用多大的決心推行改革，就必須拿出同等的力度厲行問責。

畢竟不管任何體制，終究是由具體的人去掌控和運作。房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處與勞工處之間的監管鏈條之所以會全面潰散，既是源於官僚分工的協調失效和懶政怠政，也與主事官員缺乏憂患意識、沒有切實監督息息相關。如果這場168人犧牲的特大「人禍」過後，手握大權的政治委任官員卻可安然躲在「長期制度漏洞」和「前線執行不力」的理由背後，那麼人們還能指望由誰來切實執行後續那場大刀闊斧的改革？

市民追責合情合理

沒有波瀾絕非人也

因此，「問責」離不開「改革」，「改革」少不了「問責」。撤換失職官員，絕非簡單人事變動，而是要以雷霆萬鈞的手段，向整個官僚系統發出嚴厲整肅的信號：尸位素餐時代已經結束！如果只談修改規章而不碰掌權之人，改革恐會淪為公文往來的修修補補，甚至異化成為疊床架屋的新形式主義，最終影響的是特區政府的管治權威和改革成效。

令人遺憾的是，一些人士動輒就將市民要求官員問責的呼聲，扣上「非理性」、「情緒化」的帽子。然而，面對如此慘劇，市民的悲憤和追責，難道不是正常的嗎？但凡有些人性，都不可能毫無波瀾。再者，市民把監管權力讓渡予政府，本來就是建基於「權責對等」的契約之上；而當出現治理潰敗，他們就該付出相應代價，難道不是合情合理的嗎？

內地問責雷厲風行

香港不是特權窪地

更令人不安的藉口，是將「政治問責」說成「找人祭旗」，斷言「即使撤換局長，解決不了問題」。這完全是混淆視聽！相信沒有人會天真地認為，只要涉事官員下台，各項制度弊病就會自動痊癒；而社會所要求的，從來都是一場由上至下、由外到內、由表及裏的徹底追責——既要有人承擔領導無方的政治責任，也要徹底剷除滋生災難的結構積弊。

最令人嗤之以鼻的論調，莫過於搬出「一國兩制」來為高官卸責，宣稱「兩地制度又別，毋需仿效內地下台」。香港有此怪論，何其荒謬，何其悲哀！內地每逢重大事故，相關官員總會迅速道歉、停職、免職，甚至接受更加嚴重的處分和懲罰——這絕非行政會議成員湯家驊口中的「民粹」或「政治情緒化」，而是中國共產黨對於「生命至上」和「以人民為中心」等執政理念的嚴正兌現——在生命安全面前，沒有任何特權可言。

四重清算刀刃向內

全港市民拭目以待

再者，「一國兩制」的初衷，絕非為保護失職官員免受追責，更不容許香港在公共治理上自我降格淪為「有權無責、失職無咎」的特權窪地。恰逢中共二十屆五中全會正在北京召開，會議聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」，「堅定地把歷史和人民賦予的重任扛在肩上」——然而，香港卻傳出利用「制度差異」來為高官開脫的聲音，實在令人難堪。

不過，這些雜音可以休矣。我們相信，特首李家超決心整飭吏治，絕對不會借程序正義之名行政治包庇之實。我們更加深信，對死難者最好的告慰，是在刑事上將違法承建商和貪腐分子繩之以法，在行政上整頓公務員隊伍的怠惰弊習，在制度上堵塞建築維修工程的監管真空，在政治上追究主管官員的領導責任。歷史將會審判，市民拭目以待。