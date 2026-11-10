黃仁勳出軌．01觀點｜間諜只是炒作　奪權才是終局

11月10日，全球晶片巨企英偉達（NVIDIA）董事長黃仁勳向全體員工發信，承認曾對妻子不忠，並就此向家人、員工、董事會和股東道歉。美媒主導之下，這樁「婚外情」被包裝成了「間諜門」，而且直指中國情報機關。儘管中國外交部發言人嚴正回應「所謂『中國間諜』論調，純屬捕風捉影、污蔑抹黑」，但事件仍被炒得火熱。



10月29日，《紐約時報》率先報道，聲稱美國情報機構已對新加坡雲端算力公司Megaspeed的前高管黃樂（Alice Huang）進行長達一年的監控，懷疑她被中國情報機構收編，並與黃仁勳關係密切，涉嫌向北京傳遞資訊。但黃仁勳對此全盤否認。11月6日，《CNBC》繼續爆料，眾議院外交事務委員會、情報委員會以及「美中戰略競爭特別委員會」三大強勢委員會的主席幾乎在同一時間聯名致信黃仁勳，邀請對方出席11月18日的閉門聽證會。11月8日，《紐約時報》再指，早於5月，國務卿盧比奧等人已向總統特朗普遞交備忘錄並提示兩人的關係。幾個小時後，黃仁勳向全體員工發信，承認婚外情。

短短兩周之內，對黃仁勳的定調出現極大反轉；湊巧的是，在同一時間線上，美國政壇同樣翻天覆地——中期選舉投票結果出爐，特朗普所屬共和黨慘敗，完全輸掉參眾兩院。這種巧合，很難不令外界浮想聯翩，認為事件的曝光不過是美國政黨政治內鬥的衍生品。

一些分析認為，民主黨拿黃仁勳向共和黨開刀，可以起到一石三鳥的作用。首先，炒作他的華人背景、私德瑕疵、以及涉嫌「中國滲透」的指控，既重挫他的個人聲譽，又藉此抨擊與他交好的特朗普的國安防線；其次，黃仁勳本身反對AI監管、主張對華開放晶片市場，而這些訴求直接衝撞民主黨所主張的科技政策方針，可以藉此事件徹底剝奪黃仁勳在相關產業政策上的話語權；第三，這場狙擊能對倒向特朗普的科技寡頭形成強大的寒蟬效應，可以透過政治聽證和公眾審判，從根本上重塑商界對於政客的遊說與籌款版圖。

從包裝手法看，利用「中國間諜」破題，是成本最低、傳播最快的敘事方式。它不要求證據鏈完整，只需要一個足夠驚悚的開頭：華人女性、頂級晶片、算力生意、中國客戶。四個詞語擺在一起，讀者自會補足剩下的情節，直接把英偉達的在華業務拖進了安全審判。面對這種難以承受的政治獵巫和公關危機，黃仁勳在經過短暫防禦後，最終選擇以一封毫無保留的「道歉信」承認出軌。這看似是道德崩塌的妥協，也是兩害相權取其輕的求生。

然而，跳脫單純的政黨攻防，這或許是一場針對四萬億美元算力帝國的控制權圍獵。扎克伯格創辦的Meta，早已通過持有的B類股票牢牢鎖死超過50%的表決權，不會輕易受到外部資本的影響；至於微軟和亞馬遜，則早就完成了關於深層防務的嵌入，得以長期承接五角大廈和中央情報局的核心雲端基礎設施合同，本身就是美國國家安全機器的組成部分。相較之下，英偉達全盤採用一票一權的單一架構，而黃仁勳個人持股僅3.58%，整個高管團隊也不過3.94%，控制權極度脆弱。過去他能憑藉亮眼業績和極度扁平化的架構維持絕對權威，然而，一旦握有近17%股份的先鋒領航與貝萊德等被動巨頭因公司治理危機觸發投票權，這位既無制度化股權護城河、又頻繁在對華出口管制上游走於商業邊界的華人科技領袖，在那群老練的華爾街金融資本和情報機器眼中，無異於小兒抱金行於鬧市。

過去兩年，英偉達元老董事相繼離任，取而代之的是資深合規律師斯蒂芬·尼爾，以及在危機爆發前四個月、繞開股東大會空降其中的高盛前副董事長諾拉·約翰遜。這位新董事橫跨布魯金斯學會與CIA風投教父吉爾曼·路易的國安基金網絡，背後更牽引着先鋒領航即將上任的新掌門肯尼思·雅各布斯。這意味着，英偉達內部獨立調查的最終走向大概率並不會讓公司玉石俱焚，但會大幅度走向「體制化收編」：以治理缺陷為由設立國安合規委員會，架空黃仁勳的出口游說權，順勢拆分他的董事長兼行政總裁職務並空降職業經理人，最終完成「去創始人化」，並將這座全球算力帝國徹底納入華盛頓建制派的掌心。

以黃仁勳為代表的華人科技精英，曾篤信技術至上與自由市場的神話，以為只要把晶片做到極致、維持商業理性，便能在政治暗湧中獨善其身；然而，在泛安全化和地緣博弈壓倒一切的今天，任何掌握核心戰略資源卻未被體制深度馴化的力量，終究逃不過被肢解或被收編的命運，成為國家機器。屆時黃仁勳個人的退場與妥協，不但宣告了硅谷純粹商業傳奇的幻滅，更標誌着全球AI和半導體產業徹底淪為大國博弈和內部鬥爭的政治附庸。