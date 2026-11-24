【黃仁勳 / 英偉達 / Nvidia / 輝達 】全球晶片巨企英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情辭任行政總裁11天，儘管曾遭董事會反對回歸，卻又在董事會一致投票下火速復職，股價隨即暴漲三成。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受當地傳媒訪問時欣然「認領」自己的「功勞」，坦言曾經「直接和間接」與英偉達董事會溝通，並「說服了他們」、「達成了交易」；白宮通訊主任更指「總統全程參與其中」，又下令必須「保護我們的天才」。儘管這不特別令人意外，卻也是荒謬中的特大荒謬。



平日高舉無形之手

關鍵時刻總統操盤

美式資本主義長期對外輸出這樣一套近乎神聖的制度敘事：光靠市場這隻「無形之手」，就能實現資源的最優配置，所以政府必須嚴守邊界，不得干預市場自由運作。美國政府也是憑藉這套教條搶佔道德高地，動輒就在國際經貿舞台指責他國「政企不分」、「干預市場」，甚至以此為由揮舞制裁大棒。然而，在黃仁勳復職一事上，特朗普和白宮團隊的所作所為，完全越過了政商應有邊界，淋漓盡致地上演了一齣市場經濟的自由大戲。

特朗普親手向大家揭示，所謂「自由市場原則」從來不是值得普世信奉的制度理念，而是美國在佔據絕對優勢時用來約束競爭對手的規則工具；一旦觸及美國霸權地位或資本市場利益，政府那隻「有形之手」便可以毫不猶豫地越過所有法律法規，把一間公眾公司當作白宮資產直接操盤。至於英偉達董事會，也親身向全球投資者示範，所謂的中國間諜疑雲、企業管治倫理或個人道德操守，在萬億市值的波動面前，全部都被拋諸腦後。

長年為美國跨國企業董事會提供諮詢的耶魯大學管理學院教授Jeffrey Sonnenfeld直斥，特朗普公然介入施壓並促成涉嫌間諜醜聞的黃仁勳復職，堪稱「至少一個世紀以來最惡劣的政商合謀醜聞」；他更痛批英偉達董事會「像散架的家具一樣瞬間崩塌」，徹底拋棄了英偉達註冊地特拉華州《公司法》所要求的「獨立信義義務」。

股價飆升全網原諒

一拉一打政商共生

諷刺的是，面對特朗普的肆意干預，以及董事會的朝令夕改，從英偉達內部到全世界股民，都表現得相當雀躍。11月12日，黃仁勳宣布辭職之後一周，英偉達股價急挫23%，而納斯達克指數也被拖累大跌10%，成分股市值蒸發逾4萬億元美金；11月23日，黃仁勳復職消息一出，英偉達股價一度飆漲36.6%，帶動納指大升7.67%，科技股走勢尤其強勁。這個「犯了全天下男人都會犯的錯誤」的男人，彷彿得到了全天下人的「原諒」。

幾天之前，英偉達董事會主席Harvey Jones和臨時行政總裁Colette Kress，還公開反對黃仁勳回歸。對於這個戲劇性的翻轉，英偉達董事會特別強調「聽取了美國政府高層的意見」，確信黃仁勳的復任「不會構成任何國家安全風險」。特朗普也再次為黃仁勳背書，盛讚他是「偉大的愛國者」、「國家的瑰寶」，甚至搬出司法部長布蘭奇（Todd Blanche）確認黃仁勳沒有任何違法行為，以此擔保他的「清白」。

很多人都笑言：特朗普從中賺了不少。英國《金融時報》報道，隨着黃仁勳的復職，特朗普持有的英偉達股票市值帳面獲利最高達1,500萬美元。更耐人尋味的是，特朗普在重申黃仁勳不會危及國家安全的同時，也敲打英偉達「應持續針對公司是否遵守美國出口管制規定進行徹底的內部調查」。一拉一打之間，「政商共生」的底牌一覽無遺。

美國親手打破教條

世上本無純粹主義

美式資本主義發展到今天，已經從早期的自由競爭異化為寡頭資本和政治強人的直接合謀——政客需要科技巨頭撐起股市泡沫和經濟數據作為政績，資本需要最高權力者代為掃除各種監管和管治障礙，形成「權力為資本護航、資本為權力背書」的結構。諷刺的是，他們仍然自詡「資本主義」和「市場經濟」的典範，並且將中國特色社會主義市場經濟描繪成為「政府隨意干預市場」的異類。然而，事實恰恰相反，這種將國家公器和私人資本赤裸捆綁、由最高領導人親自為企業家私德醜聞「背書」、直接介入上市公司高層任免的操作，在強調黨紀國法、嚴格防範政商勾結和資本無序擴張的中國，反而絕無可能發生。

黃仁勳風波表明，世上從來沒有抽離現實利益的純粹「主義」，連自詡資本主義燈塔的美國，在面對核心科技競爭與資本利益時，也毫不猶豫地打破自己設下的教條。那麼，作為資本主義最後堡壘的香港，也是時候擺脫對於任何「主義」的盲目迷信，回歸實事求是的務實精神——既要守護法治、優化營商環境，也要根據自身發展需要靈活作為，以解決深層次矛盾、推動社會大轉型為根本依歸，而非在意識形態的標籤之中作繭自縛。