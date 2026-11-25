明年電費調整結果出爐，中電每度電淨電費143.2仙，按年增加1.8%，港燈176.2仙，按年增加7.9%。兩電的淨電費差距擴大，港燈每度電將較中電高23%。環境及生態局局長謝展寰在立法會環境事務委員會會議表示：「我不會為電力公司辯護，我只說一個客觀事實，就是港燈電力市場正在萎縮，所以他們基本電價會攀升。」這是否辯護，相信議員以至市民自有看法。問題是，為何容許兩電把成本轉嫁市民身上？



燃料平了反加電費

商業風險轉嫁市民

售電量減少，是港燈近年上調電費的理據之一。2023年的估計售電量是100.1億度電，他們估計2024年的售電量會減少，表示每度電因而要上調0.4仙。到了2024年，他們提交的文件顯示售電量是100.6億度電，即比起前一年的估計售電量要多，但預期2025年的售電量會減少，因此每度電又要上調1.7仙。最新文件估計今年售電量99.2億度電，隨着明年減少，每度電的費用要加1.6仙。就算估計正確，售電量減少而導致平均成本上升，但這跟電費上升是兩件事情，為什麼必然要轉嫁到市民身上？

局長提到，中東危機令國際燃料價格飆升，今年電費的加幅由燃料費主導。這兩者之間雖然有因果關係，但升幅是多是少，卻仍然是一個疑問。正如議員莊豪鋒指出，港燈每千兆焦耳燃料價格是76.8元，相比中電的85.1電其實便宜一成，但是港燈的燃料調整費將會是47.3仙每度電，比起中電的42仙貴。箇中原因，在於電力公司的燃料組合、採購價格都不完全一樣。換句話說，即使國際燃料價格飆升，但電力公司的燃料費升多、升少，不是完全沒有空間調控。有一些燃料組合、採購方案，是可以更有效地控制成本升幅。

把關不能只靠盡量

十二年前早已示警

每年一次的電費調整檢討，政府主要只可以審核兩電預測的售電量，以及營運開支和燃料價格的估算是否合理，務求盡量調低電費增幅。「盡量」兩個字，基本上是局長在立法會一再重覆的字眼。不論是燃料調整費按年大增33.6%，抑或是沒有「all in」電費穩定基金，局長是說已要求兩電「盡量」壓低電費升幅，但因為種種原因，結果就是現在這樣。

早在2014年，亦即是12年之前，消費者委員會（消委會）的《香港電力市場研究報告》已經不諱言指出，現行的規管架構對消費者不公平，「容許兩電賺取無風險的資產回報率，且將燃料價格上漲、行政成本及對電力需求預計錯誤造成的損失等的商業風險，全部轉嫁至消費者身上」，以及「未能提供足夠的動力，促使兩家電力公司探索開發可再生能源」。翌年競爭事務委員會（競委會）發表意見書，指出香港電力市場並不存在競爭，要達致有意義的競爭，供電者及買電者之間必須有途徑買賣電力，例如設立電力批發市場。

遠水難救北都近火

市場改革不能再拖

現在隨着兩電差距擴大，局長形容港燈市場較細小、沒有規模化效果是「結構性問題」，而其「結構性改革」就是在將軍澳132填海區建設大型電力設施，接收內地的零碳電力，供應給兩家電力公司，目標是2035年把全港零碳電力的比例增加至60%至70%，2050年達到淨零碳發電。這些在五年前《施政報告》及《香港氣候行動藍圖2050》已提出的目標誠然值得肯定，從內地輸入多元的零碳能源，也可以減少本港受國際燃料價格波動的影響。但是具體如何與南方電網合作，局長只表示需要時間制定細節。被問到管制計劃協議、開放電力市場、甚至是「兩電合併」等更根本問題，局長都是回答再研究、再看看。若說是「結構性改革」，大概社會現在只見到「頭盤」，對於「主菜」仍然要引頸以待。

民生無小事，更何況電費上漲對於很多市民而言，是實實在在、日常能感受得到的開支。這也是為什麼特首制定的《第一個五年規劃》，也列明要「推動能源結構持續優化，維持電價穩定」，「尋求降低發電成本，平抑電價波動」。我們不能假定中東危機導致的國際燃料價格上升是例外情況，地緣政治風險已成常態。與此同時，隨着北部都會區陸續發展，尤其是科研中心、算力中心等設施落成，本港地區的用電量差異亦會更大，「結構性改革」總不能等到管制協議2033年屆滿前才來開展。